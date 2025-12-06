deportes
Noticias
Azteca Deportes
Mundial México 2026
OFICIAL: Todas las selecciones que jugarán en México durante la Copa Mundial de la FIFA 2026

Quedaron definidos todos los partidos que se jugarán en México durante el Mundial de 2026

copa del mundo
Sebastian Cortés
Mundial México 2026
México ya conoce a todas las selecciones que disputarán en su territorio durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, luego del sorteo celebrado el 5 de diciembre de 2025. La competencia reunirá en el país a potencias europeas y sudamericanas, además de representantes de Asia y África, que se presentarán en el Estadio Ciudad de México, el Estadio Guadalajara y el Estadio Monterrey.

Además del "Tri", el público mexicano podrá ver a conjuntos históricos y duelos con alto voltaje como el España y Uruguay, así como a seleccionados con trayectoria continental como Japón, Colombia, Túnez, Corea del Sur y Sudáfrica.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Este es el VERDADERO grupo de la muerte de la Copa del Mundo de la FIFA 2026

De acuerdo con el calendario oficial presentado por la FIFA, estas son las selecciones confirmadas por grupo que pisarán suelo mexicano:

Grupo A: México, Sudáfrica (primer partido inaugural que se repite en la historia de los mundiales), Corea del Sur y el rival pendiente del Repechaje UEFA (Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda)

Grupo H: España y Uruguay se enfrentarán en unos de lo partidos más esperados de la Fase de Grupos.

Grupo K: Colombia, Uzbekistán y el rival pendiente del Repechaje Intercontinental (Nueva Caledonia, Jamaica o RD del Congo).

Grupo F: Japón, Túnez y el rival pendiente del Repechaje UEFA (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania).

Cómo se distribuirán los partidos en cada sede

Estadio Ciudad de México

  • México vs. Sudáfrica (inauguración – 11 de junio)
  • Uzbekistán vs. Colombia (17 de junio)
  • México vs. ganador del Repechaje UEFA (24 de junio)
  • Además, partidos de 16avos y Octavos de Final

Estadio Guadalajara

  • Corea del Sur vs. ganador del Repechaje UEFA (11 de junio)
  • México vs. Corea del Sur (18 de junio)
  • Colombia vs. ganador del Repechaje Intercontinental (23 de junio)
  • España vs. Uruguay (26 de junio), uno de los duelos estelares de toda la Fase de Grupos

Estadio Monterrey

  • Túnez vs. ganador del Repechaje UEFA (14 de junio)
  • Túnez vs. Japón (20 de junio)
  • Sudáfrica vs. Corea del Sur (24 de junio)
  • Un partido adicional de 16avos de final

Con este calendario confirmado, México será escenario de algunos de los encuentros más esperados del Mundial 2026, incluyendo la gran inauguración en el la CDMX y el choque España–Uruguay en Guadalajara.

Lo mejor del Mundial México 2026
España
Uruguay
Sebastian Cortés

