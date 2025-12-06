deportes
Nota

ÚLTIMA HORA: Este es el VERDADERO grupo de la muerte de la Copa del Mundo de la FIFA 2026

La revelación tras el Sorteo Final de la FIFA expone al grupo como el más exigente del torneo tras el acomodo definitivo de selecciones en el Mundial de la FIFA 2026

Francia al Mundial de 2026
equipedefrnce
Sebastian Cortés
Mundial México 2026
E El Grupo I, integrado por Francia, Senegal, Noruega y un cuarto equipo que saldrá del repechaje intercontinental, se ha consolidado como el sector más competitivo de la fase de grupos. La mezcla de una potencia europea, una selección africana en pleno auge, un conjunto nórdico liderado por una superestrella y un aspirante que llega desde la repesca crea un escenario donde no existe margen de error.

El equipo de Didier Deschamps en su último baile con Francia, llega como candidato natural al título por la profundidad de su plantel, la calidad individual en todas sus líneas y la experiencia acumulada tras tres Copas del Mundo acomuladas. Sin embargo, su camino inicial no será cómodo: abrirá contra Senegal, uno de los combinados más físicos, disciplinados y difíciles de vulnerar en el fútbol mundial.

Te puede interesar: Fecha y HORA EXACTA del primer partido de Francia y Kylian Mbappé en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Senegal llega con una generación que ha consolidado su presencia internacional, su estilo físico, su orden defensivo y su capacidad para competir contra rivales de mayor renombre los convierte en una selección incómoda para cualquiera. En este grupo, los africanos no solo pueden clasificar: tienen argumentos para pelear por el primer lugar y condicionar el destino de Francia y Noruega.

Noruega, con Erling Haaland como eje ofensivo y Martin Odegaard como motor creativo, los nórdicos cuentan con dos futbolistas capaces de inclinar un partido por sí solos. Su reto será mantener equilibrio defensivo y regularidad, algo que históricamente les ha costado en citas de alto nivel. Aun así, es un rival que ningún cabeza de serie hubiera querido enfrentar tan temprano en la competición.

El cuarto integrante del grupo saldrá del repechaje intercontinental entre Bolivia, Irak y Surinam, que se disputará en marzo de 2026. Aunque en teoría ese equipo es el más débil del sector, su presencia puede añadir un matiz inesperado. Bolivia sufriría el cambio brusco de altitud al jugar en la costa este de Estados Unidos. Irak aportaría ritmo y despliegue físico. Surinam, con una base de jugadores formados en Europa, podría sorprender con velocidad y atrevimiento.

Te puede interesar: OFICIAL: Calendario COMPLETO de la Copa Mundial de la FIFA 2026

El Grupo I fue asignado a la Región Este de Estados Unidos, con sedes en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey y el Gillette Stadium de Boston, son escenarios con clima húmedo en verano, césped exigente y una atmósfera de alta presión mediática. Jugar en estas condiciones requiere intensidad, resistencia y planteles profundos, factores que favorecen a Francia pero también potencian a selecciones físicamente dominantes como Senegal y Noruega.

El debut entre Francia y Senegal será uno de los partidos más fuertes de toda la fase de grupos, Noruega tendrá la obligación de ganar en su estreno contra el representante del repechaje para no comprometer su clasificación. La segunda fecha puede definir todo: si Senegal vence a Noruega, podría dejar prácticamente resuelto su pase. La tercera jornada, con un Noruega vs Francia y un Senegal vs Repechaje, puede convertirse en un desenlace dramático para dos plazas que no están aseguradas para nadie.

El cruce posterior también incrementa la dificultad

El primero del Grupo I enfrentará a un tercero de los grupos C, D, F, G o H, lo que garantiza un duelo exigente pero manejable. El segundo lugar, sin embargo, se topará con el segundo del Grupo E, compuesto por Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao. Ese emparejamiento podría generar partidos de alto voltaje desde los 16vos de final, como un potencial Senegal vs Alemania o un Francia vs Ecuador, choques que normalmente se esperarían en rondas más avanzadas.

Este es el verdadero Grupo de la Muerte de la Copa Mundial de la FIFA 2026 porque combina jerarquía, golpes de estilo, transiciones rápidas, potencia física, talento individual y una ruta eliminatoria que castiga incluso a los equipos que logran avanzar. No hay un solo partido sencillo y no existe un favorito absoluto para clasificarse en segundo lugar, el margen entre éxito y fracaso será mínimo, y cualquier desliz podría dejar fuera a selecciones de alto perfil desde la primera fase.

