Oficial: Toluca presenta a Sebastián Córdova como su nuevo refuerzo para el Clausura 2026

Sebastián Córdova fue registrado oficialmente como refuerzo del Toluca FC y se convirtió en la primera incorporación del club para el Clausura 2026, torneo en el que los Diablos Rojos defenderán el Bicampeonato de la Liga MX bajo la dirección técnica de Antonio Mohamed.

El mediocampista ofensivo, originario de Aguascalientes usará el número siete, y llega al conjunto escarlata tras quedar como agente libre luego de su salida de Tigres, club en el que perdió protagonismo durante el Apertura 2025. Su exclusión del proyecto fue evidente al no ser considerado por el cuerpo técnico encabezado por Guido Pizarro, ni siquiera para viajar a la final del torneo, disputada precisamente ante Toluca.

Córdova se integra a un plantel de alta exigencia, consciente del reto que implica competir en el equipo bicampeón del futbol mexicano. Su perfil destaca por la visión de juego, el dominio de ambas piernas, la potencia en el disparo y la capacidad para generar goles y asistencias, cualidades que buscará aprovechar en el esquema de Antonio Mohamed.

Trayectoria de Córdova

El futbolista debutó profesionalmente en 2019 con América, tras pasos formativos por Alebrijes de Oaxaca y Necaxa en la Liga de Ascenso. Posteriormente tuvo un paso consolidado con las Águilas antes de fichar por Tigres en 2022, club en el que militó hasta finales de 2025.

En el Apertura 2025 apenas acumuló alrededor de 180 minutos con Tigres, repartidos en entre seis y ocho partidos, la mayoría como relevo, sin registrar goles ni asistencias, y quedó fuera de la Liguilla.

Con Tigres disputó aproximadamente 159 partidos, en los que marcó 24 goles y dio 18 asistencias, destacando su actuación en el Clausura 2023, donde anotó seis goles en una sola Liguilla. Con América sumó cerca de 99 partidos, 16 goles y ocho asistencias, además de registrar 18 apariciones y tres goles con la Selección Mexicana.

En su palmarés figuran títulos de Liga MX, Campeón de Campeones y Campeones Cup con Tigres; Copa MX y Campeón de Campeones con América; y la Supercopa MX con Necaxa, además de la medalla de bronce obtenida con la Selección Mexicana en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La llegada de Córdova responde también a una necesidad deportiva del Toluca

En año mundialista, el club deberá ceder a varios elementos al proceso de Selección Mexicana, además de afrontar la ausencia de Alexis Vega en las primeras jornadas del Clausura 2026 debido a una lesión. En ese escenario, el nuevo refuerzo aparece como una alternativa directa en las bandas y aumenta la competencia interna.

Toluca incorpora así a un futbolista con recorrido, experiencia y antecedentes ganadores, que llega con el objetivo de recuperar continuidad y nivel competitivo en un plantel diseñado para sostener el protagonismo en la Liga MX.