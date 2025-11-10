deportes
Noticias
Azteca Deportes
Selección Azteca
OFICIAL: TV Azteca transmitirá los partidos de México contra Uruguay y Paraguay rumbo al Mundial 2026

La casa de la Selección de México te traerá en vivo y gratis los dos últimos compromisos de la Selección de México este 2025 ante de iniciar año mundialista.

Erick De la Rosa
Selección Azteca
La Selección de México tendrá sus dos últimos compromisos amistosos de este año y claramente los podrás ver por la casa del combinado nacional; TV Azteca Deportes. Paraguay y Uruguay serán los rivales de los pupilos de Javier Aguirre antes de que inicie el año mundialista y dichos cotejos tomarán especial relevancia para los jugadores que quieran estar en la lista final del 'Vasco'.

Te puede interesar: ¡ÚLTIMA HORA! José Juán Macías sufre APARATOSA Y ALARMENTE lesión en el partido Cruz Azul vs Pumas

TV Azteca Deportes tendrá ambos cotejos totalmemte EN VIVO y GRATIS con el mejor equipo de transmisión; la narración de Christián Martinoli, el análisis de Luis García, los comentarios de Zaguito y el reporte de cancha por parte de David Medrano.

  • México vs Uruguay - sábado 15 de noviembre - 7:00 pm
  • México vs Paraguay - martes 18 de noviembre - 7:30 pm

Las grandes sorpresas de la convocatoria de la Selección de México

Javier Aguirre y su cuerpo técnico sacudieron la lista del cuadro nacional y hay varios futbolistas que pelearán por un lugar en la convocatoria final. Uno de ellos es Armando González, la 'Hormiga' flamante campeón de goleo del Torneo Apertura 2025 fue incluído en la lista para estos compromisos y buscará llenarle el ojo al 'Vasco'.

Jorge Ruvalcaba es otro de los jugadores que saltaron a la vista, el extremo de Club Universidad Nacional tuvo una temporada de ensueño bajo el mando de Efraín Juárez y se ganó una oportunidad con la playera de México. Obed Vargas, mediocampista del Seattle Sounders y pilar en el esquema del cuadro de la MLS también estará en el camp de Javier Aguirre.

Finalmente, Santiago Gimenez no pudo estar en la convocatoria tras darse a conocer el tema de su lesión con el AC Milan y esperará que su recuperación sea óptima para estar al 100% a principios del próximo año.

Selección Mexicana
Paraguay
Uruguay
Erick De la Rosa

