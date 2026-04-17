Oliver Bearman responsabilizó a Franco Colapinto por accidente en Japón

Las últimas semanas han sido muy complicadas para los pilotos de la Fórmula 1, pues la gran mayoría no se encuentra de acuerdo con las nuevas reglas. Sin embargo, un tema que sigue causando polémica, es el accidente que protagonizaron Franco Colapinto y Oliver Bearman en el Gran Premio de Japón.

Ahora, el tema ha dado un nuevo giro, luego de que el piloto británico, aseguró que Franco Colapinto sí tuvo parte de la culpa en el accidente, contrario a lo que el jefe de su escudería, Ayao Komatsu, había mencionado ese día.

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¿Cómo fue el accidente entre Oliver Bearman y Franco Colapinto?

Durante la vuelta 22 del Gran Premio de Japón, Oliver Bearman logró alcanzar a Franco Colapinto, luego de pasar a los boxes, había una diferencia de velocidad de casi 50 km/h entre ellos. Por lo que el británico con la intención de evitar una colisión, giró a la izquierda, pero fue al pasto y perdió el control de su monoplaza, por lo que terminó impactado contra el muro.

Oliver Bearman culpó a Franco Colapinto

Afortunadamente, Oliver Bearman no tuvo lesiones de gravedad, pero todo hablaron sobre la nueva normativa, la cual podría ser para muchos pilotos la causa del accidente, pero el joven británico, aseguró que también fue un error humano de su colega, esto dijo para el podcast Up to Speed.

Franco se movió delante de mí para defender su posición. El año pasado habría estado absolutamente al límite, pero probablemente habría sido aceptable con una diferencia de velocidad de solo 5 o 10 km/h. Pero con 50 km/h no me dejó suficiente espacio y tuve que evitar, básicamente, un accidente mucho, mucho más grande

Afirmó que fue un pequeño movimiento, pero que por el tema de la diferencia de velocidad, se hizo algo grande, revelando que por suerte no llegó a chocar a su colega, pues la situación pudo ser más grave.

