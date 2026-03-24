OFICIAL: Los primeros 5 equipos ELIMINADOS del Clausura 2026

De cara a la recta final de la Fase Regular en el Torneo Clausura 2026, la Liga BBVA MX Femenil ya tiene a sus primeros cinco equipos eliminados, escuadras que ya no tienen posibilidad matemática de avanzar a la Fase Final del certamen en curso.

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Luego de la Jornada 13, Rayadas lidera la competencia con 33 puntos. Por debajo, el segundo puesto le pertenece a Pachuca con 30 unidades igualadas con Tigres y América, escuadras que ocupan el tercer y cuarto lugar respectivamente.

En quinto, aparece Toluca con 28 puntos seguidas de Chivas con 27 unidades, Cruz Azul con 24 y Tijuana con 21 para completar los primeros ocho equipos de la tabla general a falta de cuatro partidos en la primera etapa de competencia.

Equipos eliminados en el Clausura 2026

Por debajo y ya sin posibilidades de alcanzar los 21 puntos que registra Xolos Femenil, el Atlas ocupa el lugar 14 con 8 unidades tras haber perdido en su visita a León en la Jornada 13. Mientras que Puebla tiene 6 puntos en el puesto 15 y vienen de perder ante el América. Santos tiene marca de 5 unidades en el lugar 16 y cayeron en la Fecha 13 ante Juárez. En el fondo de la clasificación, Necaxa tiene 4 puntos en el lugar 17 luego de ser derrotadas por Toluca y Querétaro ocupa el puesto 18 con una unidad al perder ante Tijuana.

Jornada 14 de la Liga BBVA MX Femenil

Miércoles 25 de marzo:

Tigres vs América

Jueves 26 de marzo:

Pumas vs León

Viernes 27 de marzo:

Atlas vs Necaxa

Pachuca vs Rayadas

Mazatlán vs Toluca

Sábado 28 de marzo:

Cruz Azul vs Puebla

Santos vs Atlético de San Luis

Domingo 29 de marzo:

Querétaro vs FC Juárez

Tijuana vs Chivas

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