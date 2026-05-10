Tiene 16 años, tiene que elegir entre México o Francia y podría ser la ESTRELLA del Mundial 2030

Estamos a poco más de un mes para que la Selección de México haga su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 de la mano de Javier, el Vasco Aguirre. El cuadro nacional será el encargado de abrir las acciones de este Mundial midiéndose nada más y nada menos que a Sudáfrica.

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Sin embargo, esta situación no exime que México ya haya comenzado su análisis rumbo al Mundial del 2030 en donde Rafael Márquez será el entrenador. Y entre las jóvenes promesas que han sobresalido últimamente destaca un jugador de 16 años, mismo que habría elegido representar al cuadro nacional sobre Francia.

¿Quién es Máxime Paredes, jugador que debe elegir entre México y Francia rumbo al 2030?

De acuerdo con el periodista Yeudiel Pacheco, la Selección de México tiene en mente atraer a Máxime Paredes, jugador de 16 años de edad que puede representar tanto al cuadro nacional como al combinado de Francia.

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🚨¡MEXICANO A SELECCIÓN FRANCESA!🇲🇽🇫🇷



👉Como informamos en exclusiva hace varios meses, Máxime Paredes jugador mexicano-francés del Vannes Olypique, ha sido convocado a un campamento con la selección de Francia sub-15



Máxime juega de enganche , se caracteriza por tener buen… pic.twitter.com/MnXYMrPJ1r — Jovenes Futbolistas MX (@Jovenesfutmx) April 30, 2024

Se trata de un jugador que cuenta con 16 años de edad y que, actualmente, forma parte de las fuerzas básicas del Stade de Reims. De hecho, su desempeño en las categorías inferiores ha valido para que sea considerado en distintas ocasiones por la Selección de Francia.

En estos momentos Máxime Paredes es el 10 de su club y el capitán del mismo, y si bien ya defendió a Francia en la categoría Sub-15, la captación de parte de la FMF a través de Andrés Lillini sería el punto de partida para convencerlo rumbo al proceso mundialista para el 2030. No obstante, la situación no es tan sencilla y, al menos en primera instancia, este se habría decantado por no venir al cuadro nacional.

¿Qué otros jugadores con doble nacionalidad ha gestionado Andrés Lillini?

Así como ocurre con Máxime Paredes, Andrés Lillini ha tenido la oportunidad de captar a otros jugadores con doble nacionales, destacando elementos como Andreas Heredia, Matheus Reis, Xavier Bizcayzacú, Sebastián Matrei y Thiago Gigena, todo esto rumbo al evento a llevarse a cabo en los próximos cuatro años.

