Este es el origen del apellido de Joel Huiqui, DT que podría ser campeón con Cruz Azul con un mes de trabajo

Joel Huiqui está a 90 minutos de lograr una de las hazañas más grandes en la historia del futbol mexicano de la mano de Cruz Azul, quien visitará la cancha del Estadio Olímpico Universitario para disputar la final de vuelta del Clausura 2026 ante Pumas luego de lo sucedido el jueves pasado en el CD de los Deportes.

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Y es que, con poco más de 30 días de trabajo, Joel Huiqui podría entrar a la historia como el quinto técnico en lograr un título de Liga BBVA MX con Cruz Azul. Bajo este sentido, son muchas las curiosidades que rodean al exfutbolista, y una de ellas guarda relación con el origen de su apellido.

¿Cuál es el origen del apellido de Joel Huiqui?

Lo primero a tener en cuenta es que Joel Adrián Huiqui Andrade nació en Los Mochis, Sinaloa, el 18 de febrero de 1983; sin embargo, su origen principal deriva del norte del país, más precisamente del Estado de Sonora, uno de los más importantes culturalmente hablando al interior de la República.

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De hecho, fue a través de un video que el propio entrenador de Cruz Azul confirmó lo anterior. En este, Joel Huiqui aseguró que su apellido paterno cuenta con un origen indígena, más precisamente de la etnia mayo, misma que es originaria del estado de Sonora.

Incluso, el propio exfutbolista mencionó que su descendencia deriva de una raíz establecida en la zona de Nojovoa, motivo por el cual sus abuelos y bisabuelos contaban con un físico parecido al que él tiene en la actualidad, destacando su color de piel, altura y, finalmente, musculatura.

¿Qué revancha personal tiene Joel Huiqui contra Pumas?

La última vez que Joel Huiqui jugó una final de Liga BBVA MX como profesional fue en 2011, precisamente en el último campeonato que Pumas sumó antes de tener una racha de 15 años sin título. Por tal motivo, el duelo de este domingo será una revancha personal para el técnico de Cruz Azul.

