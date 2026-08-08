Orlando City vs León: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY sábado 8 de agosto, partido de la Jornada 2 de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026; marcador online
Orlando City y León buscarán su segunda victoria en la Leagues Cup que los encamine a la siguiente ronda
Orlando City y el Club León ganaron en sus primeros partidos de la Leagues Cup 2026 y buscarán nuevamente un triunfo que los encamine a la siguiente fase del torneo cuando se enfrenten este sábado 8 de agosto en la cancha del Inter&Co Stadium, ya que solo los mejores cuatro equipos de la MLS y de la Liga BBVA MX avanzarán a la ronda de eliminación directa.
Te puede interesar: Llegó como una incógnita al Toluca, pero salió del club con 8 títulos y como una leyenda de los Diablos