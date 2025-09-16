deportes
Oscar Piastri o Lando Norris; ¿qué piloto de McLaren gana más en la temporada 2025 de la Fórmula 1?

Óscar Piastri y Lando Norris, ambos pilotos de McLaren, están disputando el campeonato de pilotos de la Fórmula 1. ¿Quién de los dos gana más dinero?

oscar-piastri-lando-norris-sueldo-pilotos-mclaren-f1.jpg
Instagram: Lando Norris y Oscar Piastri
Alan Chávez - Marktube
Otros Deportes
Compartir

Si no ocurre una auténtica catástrofe en las siguientes carreras, McLaren volverá al trono de la Fórmula 1 durante esta temporada para conquistar tanto el campeonato de pilotos como el de constructoras. En ese sentido, muchos aficionados al automovilismo se preguntan cuál es el salario tanto de Oscar Piastri como de Lando Norris.

Checo Peréz, predicciones para su carrera en el Gran Premio de México

En estos momentos, Oscar Piastri y Lando Norris dominan por completo la temporada 2025 de la Fórmula 1 por encima de elementos como Max Verstappen, Charles Leclerc y Lewis Hamilton. Y si bien su diferencia en cuanto a puntos es mínima, esto no ocurre así si nos basamos en sus salarios.

¿Lando Norris tiene un mejor sueldo que Oscar Piastri en McLaren?

Lo primero que debes saber es que ninguno de los dos lidera el apartado de pilotos con los mejores salarios dentro de la temporada actual de la Fórmula 1. De hecho, McLaren está muy por debajo en este apartado, pues es superado por otras escuderías tales como Red Bull y Ferrari.

Te puede interesar: ¿En qué lugar del medallero está México en el Mundial de Atletismo?

Te puede interesar: ¿Cuál es el vínculo de Robert Redford con el golf y el beisbol?

Es así como, de acuerdo con el portal redbull.com , es Lando Norris quien tiene el mejor salario de los dos en McLaren al sumar 20 millones de dólares por año. Curiosamente, su compañero Oscar Piastri aparece muy abajo en la lista, ubicándose en el puesto 12 con solo 6 millones anuales.

¿Quién es el piloto con el mejor sueldo de la Fórmula 1 2025?

Este apartado lo lidera Max Verstappen, cuatro veces campeón de la Fórmula 1 e integrante de Red Bull Racing, con un total de 65 millones de dólares al año. En el segundo puesto aparece el birtánico Lewis Hamilton de Mercedes con 60 millones, mientras que el Top 3 lo cierra Charles Leclerc de Ferrari con 34 millones de dólares por año.

¿Quién es el líder actual de la Fórmula 1?

De manera un tanto curiosa, es Oscar Piastri, el piloto de McLaren con menor sueldo, quien lidera la temporada actual de la Fórmula 1 con un total de 324 puntos por encima de los 293 que su compañero Lando Norris ha sumado hasta ahora. Esto hace, además, que su escudería lidere a plenitud el campeonato de constructoras con 617 unidades.

Fórmula 1
MCLAREN
Lando Norris
Oscar Piastri
