Mundial de Atletismo: ¿Cuántas medallas lleva México y en qué lugar del medallero está?

El Mundial de Atletismo 2025 , mismo que se lleva a cabo en Tokio, ha traído consigo un sinfín de sorpresas que involucran a la delegación nacional. Con varios atletas en este evento, algunos aficionados se preguntan cuántas medallas lleva México, así como su lugar en el medallero actual.

Lo primero que tienes que saber es que, hasta estos momentos, México está fuera de los primeros 15 lugares del medallero del Mundial de Atletismo. No obstante, dicha situación podría cambiar considerando que aún restan días de competición en los que algunos atletas nacionales harán su debut.

¿Cuántas medallas lleva México en el Mundial de Atletismo?

Fue hace algunos días, más precisamente el fin de semana pasado, cuando Uziel Muñoz sorprendió a propios y extraños al consagrarse con la medalla de plata en el lanzamiento de plata, obteniendo para México la que es, hasta ahora, la única presea que se ha obtenido en este Mundial de Atletismo.

Si bien Uziel Muñoz ya había demostrado sus virtudes en los Juegos Olímpicos de París 2024, fue en este Mundial de Atletismo en donde logró la medalla de plata luego de un espectacular lanzamiento de 21.97 metros, logrando con ello un récord nacional que fue suficiente para colocarlo entre los mejores de este rubro.

¿En qué lugar del medallero está posicionado México actualmente?

Después de algunos días de competición, vale decir que la Delegación Mexicana se encuentra en el lugar 16 del medallero oficial del Mundial de Atletismo con una presea de plata. El primer lugar es para Estados Unidos con 6 oros y 2 bronces, mientras que el Top 3 de la competición lo cierran Kenia y Canadá, respectivamente hablando.

¿Qué atletas mexicanos apenas tendrán su participación en el Mundial de Atletismo?

México llevó a 19 atletas mexicanos a este Mundial de Atletismo, 11 hombres y 8 mujeres. En ese sentido, vale decir que unas de las deportistas clave que aún no ha participado es Alegna Gonzalez , quien arroba a este evento con dos quintos lugares en JJOO y que disputará las competencias de 20 y 30 kilómetros en la búsqueda de una medalla para el país.