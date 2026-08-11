Osmar Olvera pone en la mira ROMPER el récord de Joaquín Capilla, el clavadista más exitoso de México: “Es un sueño, todos los récords se hicieron para romperse”

En la prestigiosa historia de los clavados en México sólo hay dos clavadistas que ganaron dos medallas en una misma edición de los Juegos Olímpicos. El primero, Joaquín Capilla, consiguió dos preseas en Melbourne 56, con lo que obtuvo cuatro metales y se convirtió en el máximo ganador de medallas olímpicas en la historia del país. Nadie lo ha superado desde entonces, pero Osmar Olvera, el otro clavadista que ganó dos medallas en unos mismos Juegos en la historia de México, tiene otros planes.

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“Es un sueño”, responde Olvera en entrevista con Azteca Deportes. “Quiero igualarlo y ¿por qué no? hasta superarlo. (Capilla) es el estandarte, superarlo es un sueño que tengo. Todos los récords se hicieron para romperse”.

Tiene argumentos para hacerlo. Hace apenas unos días se consagró campeón centroamericano y, en 2025, se coronó campeón mundial en los Mundiales de Natación de Singapur, en los que superó al chino Cao Yuan, el campeón olímpico en París 2024 y quien le arrebató el título en esa edición. Olvera sabe que para igualar a Capilla tiene que vencer a los chinos, los clavadistas que han dominado históricamente ese deporte.

“No me enfoco en nadie más que en ellos”, reitera.

MÉXICO LINDO Y QUERIDO 🇲🇽



✅Es el único país de habla hispana en ganar medallas olímpicas en saltos.



✅17 veces en el podio desde Londres 1948 hasta #Paris2024. #JuegosOlimpicos l @COM_Mexico @Osmardiver05 @AleOrozcoLoza pic.twitter.com/Zz7yKqalIi — Juegos Olímpicos™ (@juegosolimpicos) November 21, 2024

Igualar a Capilla es una proeza, no sólo por la cantidad de medallas que consiguió. Además, porque el antiguo clavadista las obtuvo en dos diferentes saltos: trampolín de 3 metros y plataforma de 10 metros.

La exigencia física para practicar ambas modalidades, cuenta Olvera, exige más desgaste físico y perder masa muscular si decide alternar en la plataforma. Y también contradecir a Ma Jin, su entrenadora. Sostiene que no lo dejaría porque “lo cuida mucho”. Sin embargo, Olvera, de 22 años, deja la puerta entreabierta a dicha posibilidad.

“De niño me gustaba mucho la plataforma. Muchos entrenadores decían que yo iba a hacer plataforma, pero empecé a crecer, a embarnecer… No sé, nunca digas nunca. Tendría también que bajar de peso, perder músculo, entonces por esa parte es muy difícil, pero ¿quién sabe en el futuro?”, añade.

¿Osmar Olvera se operará previo a los Panamericanos de Lima 2027 y los Juegos Olímpicos de LA 2028?

No. Osmar Olvera no se operará previo a los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, pese a que reconoció sufrir de molestias en una de sus rodillas durante su participación en los Centroamericanos de Santo Domingo 2026.

“La operación no es el camino, Haré rehabilitación. Puede ser ondas de choque, infiltraciones, electrolisis… dependerá de lo que vean mis doctores, fisioterapeutas. El plan es tener eh este tiempo que queda de aquí al próximo año, no tengo competencias hasta febrero, así que tengo un buen colchón de tiempo para recuperarme, para estar ahora sí que al 100%”, revela.

¿Cuáles son las competencias más importantes en las que participará Osmar Olvera?

Osmar Olvera participará en tres competencias principales de alto nivel. Estas son las siguientes:

