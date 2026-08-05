Adiós “Y si sí”, hola “Aquí sí”: Osmar Olvera acaba a la Selección Mexicana con una nueva frase tras ganar el oro

Osmar Olvera regresó a México después de una destacada actuación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. El clavadista conquistó tres medallas de oro y, durante su llegada al país, protagonizó un momento que rápidamente comenzó a circular en redes sociales por una frase relacionada con la Selección Mexicana.

Al ser recibido por aficionados tras las medallas obtenidas, Osmar Olvera escuchó la popular expresión “¿Y si sí?”, utilizada durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™ para alentar a la Selección Mexicana. Su respuesta fue inmediata y con una sonrisa contestó: “Aquí sí”, una frase que provocó risas entre los presentes y una amplia reacción en plataformas digitales.

¿Por qué se volvió viral la frase de Osmar Olvera?

El comentario surgió después de que una aficionada repitiera la frase que acompañó a la Selección Mexicana durante el Mundial. Olvera respondió de manera espontánea, haciendo referencia a las tres medallas de oro que acababa de conquistar en República Dominicana.

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¿Qué ganó Osmar Olvera en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026?

El clavadista consiguió el primer lugar en trampolín de un metro individual, trampolín de tres metros sincronizado junto a Juan Celaya y trampolín de tres metros individual. Con esos resultados fue una de las figuras de la delegación mexicana.

Osmar Olvera ya piensa en Los Ángeles 2028

Tras su regreso, Olvera aseguró que su siguiente gran objetivo es conquistar la medalla de oro olímpica. Explicó que ese reto representa la meta principal de su carrera y que también espera conseguirlo en la prueba sincronizada junto a Juan Celaya.

Olvera recordó que en París 2024 estuvo cerca del primer lugar y destacó que en el Campeonato Mundial de 2025 logró romper una larga racha de dominio chino en la prueba de trampolín de tres metros.

|Mexsport

El clavadista también reveló que compitió lesionado

Durante su encuentro con los medios, el mexicano explicó que disputó los Juegos Centroamericanos y del Caribe con molestias en ambas rodillas. Ahora, su prioridad será completar la rehabilitación para afrontar el exigente calendario de 2027 y el ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028. Mientras tanto, su respuesta de “Aquí sí” quedó como una frase icónica.

