Osmar Olvera y Juan Celaya ganan oro en clavados: mexicanos suman 5 medallas

México firmó una jornada positiva en la Copa México de Clavados 2026. La delegación volvió a subir al podio en varias pruebas y cerró el día con cinco preseas. Entre esos resultados destacó una actuación que marcó la competencia, aunque todavía faltaba conocer quiénes encabezaron ese triunfo. Osmar Olvera y Juan Celaya consiguieron la medalla de oro.

Durante las finales disputadas en el Centro Acuático Metropolitano de Zapopan, Jalisco; Osmar Olvera y Juan Celaya conquistaron la medalla de oro en trampolín sincronizado de tres metros. La dupla mexicana registró 408.39 puntos para terminar en el primer lugar y ampliar la cosecha nacional en el certamen.

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Osmar Olvera y Juan Celaya ganan oro en clavados

Olvera y Celaya superaron a la pareja de Alemania, que concluyó con 362.46 unidades. Colombia ocupó el tercer puesto con 346.29 puntos. La otra representación mexicana, integrada por Juan Agúndez y David Vázquez, terminó en la cuarta posición con 344.88 puntos.

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Al finalizar la prueba, Osmar Olvera explicó que el objetivo principal era conseguir el primer lugar. También señaló que existen aspectos por mejorar antes de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. El campeón mundial afirmó que el equipo continuará trabajando para llegar en las mejores condiciones a esa competencia.

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México ganó un total de 5 medallas en estas pruebas

La participación mexicana también dejó otras cuatro medallas. Alejandra Estudillo y Gabriela Agúndez obtuvieron la plata en plataforma sincronizada de 10 metros con 288.42 puntos.

En esa misma prueba, Suri Cueva y Adriana Torres lograron el bronce. Además, Randal Willars consiguió la plata en plataforma individual de 10 metros y Kenny Zamudio se quedó con el bronce.

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Mexicanos suman cinco medallas en la Copa México de Clavados 2026

Con una medalla de oro, dos de plata y dos de bronce, México cerró una jornada de cinco preseas en la Copa México de Clavados 2026.

El torneo concluirá con las últimas finales en Zapopan y representa una etapa importante dentro de la preparación del equipo nacional rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde buscará mantener este nivel competitivo.

