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Osmar Olvera y Juan Celaya ganan oro en clavados: mexicanos suman 5 medallas

Los clavadistas tuvieron una gran jornada en su disciplina y México lo celebra

Osmar Olvera y Juan Celaya ganan oro en clavados: mexicanos suman 5 medallas

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

México firmó una jornada positiva en la Copa México de Clavados 2026. La delegación volvió a subir al podio en varias pruebas y cerró el día con cinco preseas. Entre esos resultados destacó una actuación que marcó la competencia, aunque todavía faltaba conocer quiénes encabezaron ese triunfo. Osmar Olvera y Juan Celaya consiguieron la medalla de oro.

Durante las finales disputadas en el Centro Acuático Metropolitano de Zapopan, Jalisco; Osmar Olvera y Juan Celaya conquistaron la medalla de oro en trampolín sincronizado de tres metros. La dupla mexicana registró 408.39 puntos para terminar en el primer lugar y ampliar la cosecha nacional en el certamen.

Osmar Olvera
|Mexsport

Osmar Olvera y Juan Celaya ganan oro en clavados

Olvera y Celaya superaron a la pareja de Alemania, que concluyó con 362.46 unidades. Colombia ocupó el tercer puesto con 346.29 puntos. La otra representación mexicana, integrada por Juan Agúndez y David Vázquez, terminó en la cuarta posición con 344.88 puntos.

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Al finalizar la prueba, Osmar Olvera explicó que el objetivo principal era conseguir el primer lugar. También señaló que existen aspectos por mejorar antes de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. El campeón mundial afirmó que el equipo continuará trabajando para llegar en las mejores condiciones a esa competencia.

El mexicano Juan Celaya posa con su bandera tras ganar la presea de oro en los clavados, trampolín de un metro, en los Juegos Panamericanos de Lima, el jueves 1 de agosto de 2019. Imagen: AP
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México ganó un total de 5 medallas en estas pruebas

La participación mexicana también dejó otras cuatro medallas. Alejandra Estudillo y Gabriela Agúndez obtuvieron la plata en plataforma sincronizada de 10 metros con 288.42 puntos.

En esa misma prueba, Suri Cueva y Adriana Torres lograron el bronce. Además, Randal Willars consiguió la plata en plataforma individual de 10 metros y Kenny Zamudio se quedó con el bronce.

Alejandra Estudillo
|REUTERS

Mexicanos suman cinco medallas en la Copa México de Clavados 2026

Con una medalla de oro, dos de plata y dos de bronce, México cerró una jornada de cinco preseas en la Copa México de Clavados 2026.

El torneo concluirá con las últimas finales en Zapopan y representa una etapa importante dentro de la preparación del equipo nacional rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde buscará mantener este nivel competitivo.

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