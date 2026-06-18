¡Se calienta el partido! Paik Seung-ho recibe otra amarilla en el México vs Corea

El México vs Corea del Sur en la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa con máxima tensión. Ahora fue Paik Seung-ho quien vio la tarjeta amarilla en una acción que refleja la intensidad con la que se está jugando el encuentro. Ambos equipos no bajan el ritmo y cada jugada se disputa al límite en un partido que sigue muy cerrado y cargado de emoción.

