Otro excompañero de Lionel Messi en el Barcelona podría llegar a la MLS

El mediocampista brasileño Philippe Coutinho dejó de ser jugador del CR Vasco da Gama tras acordar la rescisión anticipada de su contrato, decisión que abre la puerta a una posible llegada a la Major League Soccer en las próximas semanas.

El club carioca confirmó oficialmente que ambas partes alcanzaron un acuerdo amistoso para poner fin al vínculo que se extendía hasta 2026. De esta manera, el futbolista de 33 años quedó en libertad de negociar con cualquier institución como agente libre. La noticia marca el cierre de una etapa especial en la carrera del jugador, quien regresó a Vasco en 2024 con la ilusión de reencontrarse con el equipo donde inició su trayectoria profesional antes de dar el salto a Europa.

Su salida se produce en un contexto complejo. Durante el arranque de la temporada estadual, Coutinho fue objeto de críticas y abucheos por parte de un sector de la afición tras algunos resultados adversos en el Campeonato Carioca. Posteriormente, el propio futbolista expresó en redes sociales que atravesaba un momento emocionalmente exigente y que necesitaba priorizar su bienestar personal y familiar, factores que influyeron en su decisión de cerrar este ciclo.

En medio de este escenario, distintos medios internacionales han señalado que el siguiente destino del exjugador de clubes como Liverpool y Barcelona podría estar en Estados Unidos. En particular, el LA Galaxy aparece como uno de los equipos interesados en sumar su talento creativo para la temporada 2026. El conjunto angelino estaría evaluando las condiciones económicas y reglamentarias para incorporar al brasileño dentro de los límites salariales y de cupos internacionales que establece la liga.

