¡Prohibido alimentos y bebidas! Estadio Banorte, antes Azteca, anuncia restricciones para su reinauguración

El Estadio Azteca reabrirá sus puertas al público el próximo 28 de marzo para recibir el encuentro entre las Selecciones de México y Portugal; sin embargo, los aficionados, especialmente los propietarios de palcos, tendrán que cumplir con ciertas restricciones que deberán cumplir a partir de ahora.

Estadio Azteca prohibirá ingreso de alimentos y bebidas a propietarios de palcos

La administración del Estadio Azteca confirmó la reapertura del inmueble para el próximo 28 de marzo a través de un comunicado, pero especificó las restricciones que tendrán los palcohabientes para el uso de sus espacios, que incluye la prohibición de ingreso de alimentos y bebidas a sus palcos, como lo podían hacer anteriormente.

"Está estrictamente prohibido el ingreso de cualquier tipo de alimento y/o bebidas al estadio; el uso de hornos de microondas, y fumar y/o vapear dentro de las instalaciones", señaló la administración a través de un comunicado.

El Estadio Azteca también recordó a sus palcohabientes que para poder ingresas a sus palcos deberán mantenerse al corriente de los pagos de cuotas ordinarias y extraordinarias o de lo contrario se les negará el acceso.

“Es importante señalar que los titulares tienen que estar al corriente del pago de cualquier cuota ordinaria o extraordinaria para garantizar la operación y mantenimiento del servicio de los palcos, tales como energía eléctrica, agua, luz, entre otros. De no estar al corriente, no podrán hacer uso de sus localidades”, agregó el comunicado.

Previamente, el Estadio Azteca había anunciado que para la Copa Mundial de la FIFA 2026 los dueños de palcos no podrían hacer uso de sus instalaciones, por lo que se les entregarían boletos preferentes para los cinco partidos que albergará el Coloso de Santa Úrsula durante la justa mundialista, aunque tampoco podrán ingresas alimentos ni bebidas, mismas que tendrán que comercializar directamente con la empresa que proveerá el servicio durante el torneo.

