La Fórmula E presume a su fuerza femenina: Simona de Silvestro

Pocas mujeres tienen la trayectoria y experiencia de Simona de Silvestro. La piloto suiza disputó 12 carreras de la Fórmula E entre 2015 y 2016, compitió en la Serie IndyCar, donde se ganó un curioso sobrenombre tras volver luego de un gran accidente, y es de las pocas mujeres en la historia que logró conducir un monoplaza de Fórmula 1.

Actualmente es piloto de pruebas y de desarrollo del equipo oficial Porsche y acompaña a André Lotterer y a Pascal Wehrlein en cada evento de la Fórmula E, mientras que el próximo fin de semana volverá a disputar las 500 Millas de Indianápolis con un equipo liderado por mujeres.

Congratulations to @simdesilvestro on her sixth Indy 500 start! 👏



Tune in to see Simona take on the Indianapolis 500 on @Foxtel 506 and @kayosports from 1am AEST on Monday, May 31 📺 #RepcoSC pic.twitter.com/TvBIQQVDeM — Supercars (@supercars) May 30, 2021

“Creo que el bicho de las carreras me picó bastante temprano. Mi padre tenía un concesionario de coches en Suiza, así que siempre estaba alrededor de coches y a él le gustaba ver la Fórmula 1 por televisión, así que me sentaba a su lado y la veía”, contó sobre sus comienzos.

“Luego realmente comenzó cuando tenía siete años y mis padres me regalaron mi primer go-kart y solo íbamos a conducir por diversión. Y me enamoré del deporte”.

De Silvestro tiene su historia dentro de la ABB FIA Fórmula E, donde debutó con Andretti en la ronda doble de Londres que cerró el campeonato 2014-2015 y luego siguió con el equipo en la temporada 2015-2016.

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“La Fórmula E sin dudas es muy diferente. Si vas 15 años para atrás nunca hubiera imaginado que correríamos con coches eléctricos y ser parte de esto, en esta era, creo que es muy especial como piloto porque todo lo que está sucediendo ahora estará en los coches de todos los días en los próximos diez años. Creo que en unos años miraremos hacia atrás todo lo que está pasando aquí en Fórmula E y es muy especial ser parte”, dijo.

De Silvestro es una piloto muy versátil, ya que además de su experiencia en la Fórmula E, en los últimos años compitió en los V8 Supercars de Australia y previamente realizó cuatro temporadas en IndyCar, donde regresará este domingo para ser parte de las 500 Millas de Indianápolis.

“Estaré corriendo nuevamente en las 500 Millas de Indianápolis, lo cual es muy especial. No he estado allí por seis años y estaré con el equipo Paretta Autosport, que está liderado por Beth Paretta. Pienso que es una experiencia muy emocionante porque habrá muchas mujeres involucradas, con mecánicas y cosas así, es una gran oportunidad. Y estamos asociadas con el Team Penske, así que es una oportunidad increíble que todas tenemos y será una carrera muy emocionante para nosotras”.

Símbolo de crecimiento para las mujeres en el deporte

Simona de Silvestro es todo un símbolo del crecimiento de las mujeres en el deporte motor y tiene un mensaje para quienes también quieran tener una vida en el mundo de las carreras.

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“Siempre soñé con ser piloto de carreras, eso es lo que quería hacer y no me importaba si era la única chica que lo hacía. Pero estaba enfocada y realmente quería hacerlo. Creo que ese es el mensaje más grande para todas las chicas jóvenes: no tengan miedo de ir por lo que desean hacer. Ya sea ser una mecánica, una ingeniera, una piloto de carreras como yo. Solo vayan por eso y no tengan miedo de ir a buscarlo”.

