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Fútbol

Da Costa se lleva el E-Prix de Mónaco en los últimos segundos

El vigente campeón de la Fórmula E, Félix Da Costa, consiguió una victoria alucinante tras rebasar a Mitch Evans en la última vuelta en Mónaco.

Fórmula E - E-Prix de Mónaco
Antonio Felix da Costa, DS Techeetah.|Fórmula E

Escrito por: Azteca Deportes

El portugués Antonio Félix da Costa, del equipo de DS Techeetah, actual campeón, logró su primer triunfo de la presente temporada del Mundial de Fórmula E al ganar el Mónaco E-Prix tras superar en la última vuelta al neozelandés Mitch Evans, del equipo Jaguar Racing, que acabó tercero.

El piloto de DS hizo "uno de los movimientos más arriesgados de su carrera en la Fórmula E" en el New Nouvelle Chicane en la gira definitiva, bloqueando pero yendo a toda velocidad por Evans. Frijns lo siguió, aunque solo arrebatándole el segundo lugar a Evans justo en la bandera a cuadros.

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"Sabía que la carrera iba a ser muy dura con la gestión de la energía y jugamos una partida perfecta", dijo da Costa. "¿Cuántos cambios en la punta de la competencia? ¡Eso no sucede en ninguna otra serie de carreras! Fue el adelantamiento más arriesgado de mi carrera en la Fórmula E. No pensé que lo lograría, pero me encanta competir con estos muchachos; tan duro y tan justo", mencionó el ganador.

Así va el campeonato

Da Costa ganó en Mónaco por delante del nuevo líder del certamen, el neerlandés Robin Frijns (Virgin Racing), segundo a 2.848 segundos y que también rebasó al final a Evans, tercero a 2.872. El portugués selló su sexto triunfo en el certamen del que es el defensor del título.

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Robin Frijns comanda la general con 62 puntos, cinco más que su compatriota y hasta ahora líder, Nyck de Vries (Mercedes-EQ), que este sábado no pudo acabar la carrera; y ocho de margen sobre Evans. Da Costa se coloca cuarto con 52.

El Mundial de Fórmula E se reanuda con dos carreras en México (Puebla E-Prix) los días 19 y 20 de junio.

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