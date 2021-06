Himnos del Deporte: Three Lions (Football’s Coming Home)

30 de julio de 1966 será recordado como el día en que la Selección de Inglaterra ganó su única Copa del Mundo en el Estadio de Wembley, su casa. Casi 55 años después de aquel logro, el futbol inglés vive de simples recuerdos.

Llega el año de 1996 y el influyente sonido del rock alternativo con el Britpop (melodías más sencillas, impregnadas con temas sociales y una delicadeza musical con fuerte influencia de The Beatles, The Kinks y The Rolling Stones, entre otros). En esa época, el combinado llamado como los “Tres Leones” despierta la ilusión de sus aficionados al disputarse la Eurocopa en su país (así como 30 años antes el Mundial donde se coronaron). Es ahí cuando nace un himno de esperanza y a la vez burla a los constantes fracasos del combinado nacional.

“Three Lions (Football’s Coming Home)" es el tema compuesto por los comediantes David Baddiel y Frank Skinner (conductores de un famoso programa de futbol llamado “Fantasy Football League” de la BBC) junto a Ian Broudie de la banda The Lightning Seeds. Para el líder y cantautor de la banda, su significado es claro: “Es una canción para los fanáticos”.

En ella se hace alusión a un equipo que añora éxitos pasados y engrandece a leyendas como Gary Lineker, Nobby Stiles, Bobby Moore y Charlton, como se puede ver en uno de sus versos: “Aún veo esa barrida de Moore. Cuando Lineker anotó. Bobby amarrando el balón y Stiles bailando.”

Su primera aparición fue, justamente en ese torneo continental en territorio británico (Euro 96). El resultado, una decepcionante eliminación de los locales 6-5 en tanda de penales frente a Alemania. El villano fue Gareth Southgate, actual entrenador del “combinado de la rosa”, al fallar el último disparo.

El tema vuelve a tomar importancia para el Mundial de Francia 98, pero con el mismo resultado para Inglaterra, la eliminación ante Argentina en octavos, otra vez por la vía de los once pasos. Desde entonces, esa ha sido la constante en el futbol y en las constantes ilusiones del pueblo inglés cuando se torneos importantes se trata (claro fue durante el Mundial de Rusia 2018 donde llegaron a semifinales). Para David Baddiel, la evolución del tema es impresionante: “Esta canción le habla a tantas personas todavía, pero también a una nueva generación.”

Actualmente es más que una simple canción, es un grito de esperanza, de sátira social entre las viejas y nuevas generaciones. Lo vemos en memes y en la euforia de los nuevos futbolistas, tal y como lo expresa el futbolista Jesse Lindgard con sus mensajes en redes sociales y videos donde se le ve entonando la canción junto al público. En su aniversario 25, es y seguirá siendo uno símbolo al mero estilo inglés.