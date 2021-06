Himnos del Deporte: “Fool in the Rain” de Led Zeppelin

La vida en los estadios es un carnaval de pasiones futboleras y un toque de rock. Una luz que ilumina la mirada de los más fieles aficionados cuando el balón rueda de una área a otra. Es apreciar a la estrella más brillante en el 11 títular. La que con su magia hace a todo un estadio gritar la palabras sagradas. Así de majestuoso es Led Zeppelin: Una banda de virtuosos musicales, algo similar a un superequipo de futbol al mero estilo de la Selección de Brasil campeona del mundo en México 1970.

Ahí todos destacaban por un rol específico, ejecutando con una precisión envidiable. El capitán de ese “dirigible” (o Zeppelin) era el cantante Robert Plant, Vicepresidente Honorario del Wolverhampton, equipo de sus amores. Al respecto, esto dijo una de las voces más emblemáticas del rock: “Estaba sentado en la hombres de mi papá en 1995, cuando los Wolves se estaban comiendo Europa. Recuerdo cuando Billy Wright salió del túnel justo ahí, se volteó, sonrió y me saludó. Desde ahí me cautivaron (Wolverhampton)".

Reconocen a Raúl Jiménez

Hoy es la voz autorizada de la manada que encabeza el mexicano Raúl Jiménez, a quién Plant guarda gran reconocimiento y cariño desde su llegada al club en 2018. Incluso, después de su grabe intervención por una fractura en el cráneo sufrida en noviembre del año pasado, Robert le envió buenas vibras en redes sociales y un cuadro de regalo para el atacante.

Hablando de ADN Azteca, hay qué recordar el cover de la banda tapatía Maná, en el que rinde tributo a este clásico del disco In “Through the Out Door” de 1979, canción con fuertes vínculos futboleros.

Pero ¿Cuál es la conexión de “Fool in the Rain” con el deporte más popular? Su genialidad nace de los exóticos sonidos que los integrantes experimentaron durante el Mundial de Argentina en 1978. La “samba” y la “batucada” brasileña se apoderaron de las tribunas sudamericanas gracias a la batería del legendario John Bonham, el bajo de John Paul Jones y la magistral guitarra de Jimmy Page.

El significado puede hacer alusión al romance de un delantero con las redes y su desilusión al fallar una jugada clara de gol. Bien dijo Robert Plant que “alguna vez fui acusado de que fue (el futbol) una de las razones de mi divorcio”. Tonto no es aquel que lo intenta, si no el que se pierde en la lluvia de la desilusión, ya que la pasión del futbol trae un sinnúmero de sentimientos que unen al alma y elevan al poder de la música hasta lo más alto de los himnos deportivos.