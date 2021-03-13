La Fórmula E volvería a México el próximo verano

Alejandro Agag, fundador de la ABB FIA Fórmula E, confirmó que la categoría planea visitar este año Santiago de Chile, Ciudad de México y Nueva York de forma seguida en una sola visita a América.

La Fórmula E ha tenido que realizar cambios a su calendario original para la Temporada 7 debido a la pandemia del coronavirus, teniendo que posponer su inicio en enero en Santiago para finalmente poner en marcha su campeonato en Arabia Saudita a finales de febrero.

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La cita chilena tiene ahora como fecha el 5 y 6 de junio para sus dos carreras y Alejandro Agag, fundador del campeonato de monoplazas eléctricos, indicó que la intención es ir a México y Estados Unidos luego de Santiago de Chile.

“Vamos a intentar hacer todo América de un golpe. Estaría bien cruzar el Atlántico y hacer México, Chile y Nueva York. Será un gran esfuerzo de control sobre COVID pero yo creo que hay buenas perspectivas para hacer todas las Américas”, comentó.

Chile, un mercado vital para la Fórmula E

Al referirse puntualmente a la ronda en Santiago, Agag agregó: “Chile es muy importante, es una gran carrera para nosotros, hay una gran afición, siempre las gradas están llenas, el público de Santiago es fantástico con la Fórmula E. Claramente queremos volver. Nuestros socios y patrocinadores de Chile hicieron un grandísimo apoyo para el campeonato. Queremos realmente estar en Chile y esperamos que podamos ir muy pronto cuando se acerque el invierno allí”.

La Fórmula E disfruta actualmente de un sólido presente mientras se encuentra en su séptimo campeonato y Agag, quien actualmente se encuentra enfocado en el nuevo campeonato de Extreme E que también fundó y donde es CEO, recordó los avances de la categoría en sus pocos años de vida.

“La Fórmula E cuando empezó había que utilizar dos coches por piloto para acabar las carreras, después conseguimos seguir avanzando la tecnología para eliminar el segundo coche y hacer toda la carrera con un solo auto. Y en la próxima generación habrá un aumento de la velocidad de la aceleración, un descenso del peso de los autos”.

“Esto demuestra que la Fórmula E es un laboratorio para ir evolucionando la tecnología de estos autos eléctricos y hacerlos al final mejores para una adopción general del público, que será lo que realmente cambiará la movilidad a una forma mucho más sostenible”, finalizó.

Fuente: Fórmula E