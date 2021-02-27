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Sam Bird gana el segundo E-Prix de la Fórmula E en Arabia Saudita

Después de una carrera de emociones y excelentes rebases, el británico Sam Bird ganó el segundo día de competencia de la Fórmula E.

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Escrito por: Azteca Deportes

El británico Sam Bird logró este sábado su décima victoria en la Fórmula E y la primera como piloto de Jaguar Racing, al ganar la segunda de las carreras que han abierto el Mundial 2021 en el circuito saudí de Diriyah.

Bird, de 24 años y que lleva siete temporadas en el Mundial de coches eléctricos, ganó la segunda de Diriyah por delante del neerlandés Robin Firjns (Envision Virgin Racing), segundo a 2.194 segundos; y el francés Jean Eric Vergne (DS Techeetah), tercero a 4.846.

La cuarta plaza fue para el defensor del título, el portugués Antonio Félix da Costa (DS Techeetah), mientras que el ganador de la manga del viernes, el neerlandés Nyck de Vries (Mercedes-EQ Formula E Team), tuvo que conformarse esta vez con la decimocuarta plaza.

Da Costa tuvo un gran combate de pista ante su coequipero, y otro de los grandes favoritos a tener un gran regreso en esta temporada de la Fórmula E, Jean-Éric Vergne, con quien incluso tuvo una pequeña colisión en una de las vueltas, misma que seguramente se analizará en el equipo durante la próxima semana para que no vuelva a ocurrir. Pero ese hecho marca que en esta competencia eléctrica hay pocas preferencias incluso entre compañeros de equipo.

De Vries lidera, no obstante,la general de pilotos con 29 puntos, cuatro más que Bird, ganador por segundo año consecutivo en Diriyah. El campeonato se reanudará el 10 de abril con el Roma e-Prix.

Roma espera la llegada de la Fórmula E

El próximo E-Prix de la Fórmula E se llevará a cabo el sábado 10 de abril desde la ciudad de Roma, una competencia históricamente emocionante. El la última cita en la capital de Italia, Mitch Evans y André Lotterer lucharon durante los 45 minutos completos. Al final, fue el neozelandés quien se mantuvo firme, lo que obligó a Lotterer a conformarse con el segundo lugar.

Podrás seguir la transmisión EN VIVO de esa competencia a través del sitio aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes.

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