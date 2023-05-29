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Lionel Messi ovacionado en concierto de Coldplay en Barcelona

El astro argentino Lionel Messi presenció en Barcelona el concierto de Coldplay en el Estadi Olímpic Lluís Companys y fue ovacionado por los espectadores

Messi con Coldplay

Escrito por: Fernando Campos

El astro argentino Lionel Messi presenció en Barcelona el concierto de Coldplay en el Estadi Olímpic Lluís Companys y fue ovacionado por los espectadores que asisitieron al espectáculo.

 

Resumen Chivas 2-3 Tigres | Liga BBVA MX | Final VUELTA Clausura 2023

Según atestiguan imágenes publicadas en las redes sociales, Messi acudió al concierto, el que cerraba la serie de la banda británica en Barcelona, junto con Cesc Fàbregas y sus respectivas parejas.

 

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Poco después de entrar en el estadio, curiosamente donde el Barcelona jugará sus partidos a partir de la próxima temporada y hasta noviembre de 2024, el nombre de Messi fue coreado por los asistentes.

 

También en el minuto 10 del partido ante el Mallorca, y como es habitual últimamente, los espectadores presentes en el Camp Nou corearon el nombre del astro argentino, que es pretendido por el Barcelona, aunque sigue sin concretarse nada, debido a la situación económica de la entidad culé.

 

Messi presenció el concierto desde el palco del estadio olímpico barcelonés, donde tocó la banda de Chris Martin, que puso la banda sonora con 'Viva la vida' al Barcelona de Guardiola, el mejor de la historia azulgrana.

 

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Después del concierto Lionel Messi y su esposa Antonela Roccuzzo convivieron con los integrantes de Coldplay tomándose fotos que aparecen en las redes sociales.

 

Gran despedida en el Camp Nou de Sergio Busquets y Jordi Alba

 

Horas antes en el Estadio de Camp Nou, el equipo de Barcelona despedía a Sergio Busquets y Jordi Alba en el partido que tuvieron ante Mallorca, dirigido por el mexicano Javier Aguirre, donde consiguieron el triunfo por marcador de 3-0.

 

En el campo, Busquets y Alba se lucieron por última vez sobre el verde del Camp Nou. En los tres goles del encuentro ambos se abrazan a sus compañeros en una despedida inmejorable, y cuando llega el momento de los cambios, una ovación espectacular inunda el campo mientras Jordi abraza a todos sus compañeros uno por uno y da sus últimos pasos por el Camp Nou en un mar de lágrimas.

 

Sergio repite la escena; en un estadio que vibra con su nombre da sus últimos pasos como jugador del club, donde acaba lo que empezó hace 18 años.

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