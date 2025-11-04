¿Saldrá de la WWE? Estos fueron todos los ERRORES que Jey Uso tuvo en su lucha contra CM Punk

El sábado pasado la WWE presentó una edición más de Saturday Night’s Main Event, uno de los eventos más importantes que el 2025 ha tenido por lo que se jugó en dicha noche. La función especial trajo consigo el duelo por el Campeonato Mundial Peso Pesado entre Jey Uso y CM Punk.

Historia de Penta Zero Miedo, el mexicano que está triunfando en WWE

Al final de la batalla fue CM Punk quien se quedó con el triunfo y se proclamó campeón de la empresa; sin embargo, lo que ha llamado la atención es la increíble cantidad de errores que Jey Uso tuvo a lo largo de la lucha, lo cual ha generado mucho enojo entre los amantes de la WWE.

¿Cuántos errores tuvo Jey Uso en su lucha contra CM Punk en WWE?

Se sabe que Jey Uso no cuenta con un armamento luchístico destacado, por lo que es su presencia en el ring lo que ha hecho que se mantenga en los planos estelares de la WWE. Sin embargo, lo anterior podría cambiar si la empresa nota todos los errores que el luchador tuvo en su última lucha.

Te puede interesar: ¿Por qué al Cruz Azul vs Pumas se le conoce como el Clásico de la Obsesión?

Te puede interesar: Así fue el gol perfecto que José Cardozo hizo en un Toluca vs América

En un video, que ya se ha vuelto viral en redes, se muestran hasta cinco errores graves que Jey Uso tuvo en su lucha con CM Punk, mismos que van desde coherencia hasta la nula noción que tiene para recibir los ataques de su rival y, además, para realizar los suyos.

Esta situación ha generado que Jey Uso reciba un sinfín de críticas, sobre todo, de la comunidad latina que sigue de cerca a la WWE. Por ende, muchos fanáticos esperan que ya no le den el impacto que tuvo en este año y que, en consecuencia, la empresa busque otro elemento con más calidad para ser el rostro de cara al 2026.

¿CM Punk se convertirá en heel como campeón de la WWE?

Una de las ideas creativas de la WWE es hacer que CM Punk , como campeón de la empresa, se vuelva heel en medio de la posible rivalidad que tendrán con Bron Breakker rumbo a la próxima Wrestlemania. Sin embargo, vale decir que hasta el momento esto solo es un rumor que circula dentro de la empresa.