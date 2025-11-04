Zidane, Iniesta y los jugadores calvos más importantes en la historia del futbol

Comienza la cuenta regresiva para disfrutar del Mundial 2026, uno de los eventos más importantes que hay dentro del balompié y del deporte en general. Las Copas del Mundo han sido escenarios perfectos para que elementos como Zinedine Zidane y Andrés Iniesta destaquen, otorgándole a sus selecciones alegrías sin igual.

Las 5 de Zidane

Un dato curioso que relaciona a ambos elementos, sin embargo, es su problema con la calvicie, hecho que ha perseguido a muchos futbolistas de élite desde hace muchos años y hasta la actualidad. Ante ello, vale la pena conocer a los jugadores calvos más importantes en la historia del futbol.

Además de Zidane, ¿quiénes son los jugadores calvos más importantes en la historia del futbol?

Además de los ya mencionados, el mundo del futbol cuenta con innumerables jugadores calvos que han destacado en la élite. Un ejemplo de ello es Bobby Charlton, histórico jugador inglés que falleció en el 2023 pero que destacaba sobre el resto por sus habilidades físicas y técnicas.

Dos elementos que jugaron con el Real Madrid, de la misma forma que ocurrió con Zinedine Zidane, fueron Alfredo di Estéfano y Thomas Gravesen. Ambos eran muy distintos entre sí (uno un mítico delantero y el otro un rocoso mediocampista de contención); sin embargo, los dos entraron en el libro de historia merengue.

Japp Stam fue un futbolista neerlandés que logró destacar en la élite y que entró al selecto grupo de personas calvas en el futbol. Finalmente, es imposible no mencionar a Fabian Barthez, portero de la selección francesa que fue compañero de Zidane y que fue campeón del mundo en el año 1998.

¿Qué jugadores calvos destacaron en México?

Si hablamos de jugadores calvos a nivel nacional, posiblemente los dos que recuerdes primero son Óscar Pérez y Adolfo Bautista . El Conejo logró consagrarse en la Selección Mexicana y obtuvo el título de Liga en 1997 con Cruz Azul, mientras que el Bofo es considerado una de las estrellas más grandes en la historia de Chivas.

