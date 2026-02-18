Es leyenda de Pumas; así destrozó la participación de naturalizados en la Selección Mexicana

La Selección Mexicana, dirigida por Javier, el Vasco Aguirre, podría presentar hasta tres futbolistas no nacidos en México en la lista final rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Esto no es para nada del agrado de Pablo Barrera, quien forjó una carrera llena de éxitos en los Pumas.

Pablo Barrera, quien actualmente se encuentra sin equipo, no tuvo reparo en criticar a los futbolistas naturalizados, esto en medio de la posibilidad de llevar hasta a tres jugadores no nacidos en México a la próxima edición mundialista. Ahora bien, ¿qué dijo la leyenda de Pumas respecto a esto?

¿Qué piensa Pablo Barrera de los naturalizados en la Selección Mexicana?

Nombres como Germán Berterame, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo suenan con fuerza para formar parte de la convocatoria final del Vasco Aguirre rumbo al debut que la Selección Mexicana tendrá en la Copa Mundial de la FIFA 2026 el próximo 11 de junio nada más y nada menos que ante Sudáfrica.

Este debate ha generado muchas posturas al respecto y una de ellas es la de Pablo Barrera, figura de los Pumas de la UNAM que considera que la mayoría de los naturalizados no ven a la Selección Mexicana con amor real, sino como una catapulta para jugar un Mundial más allá de los colores a los que defienden.

Con ello, Pablo enfatiza su desaprobación respecto a la llegada de naturalizados a la Selección Mexicana dado que estos nunca vivirán lo que siente un nacido en el país. Por tal motivo, aseguró que, si dependiera de él, le daría una oportunidad a “un mexicano” sobre cualquier naturalizado.

¿Cuáles fueron los números de Pablo Barrera en la Selección Mexicana?

Pablo Barrera hizo su debut en la Selección Mexicana en octubre del 2007 de la mano de Hugo Sánchez y, durante su estancia en el cuadro nacional, registró seis goles en 57 partidos. Con la Selección ganó la Copa Oro 2010 y 2011; además, tuvo participación en la Copa Mundial de la FIFA 2010.