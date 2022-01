Pablo Carreño Busta arremete contra la exención de vacuna de Djokovic

El tenista español mostró su inconformidad de la situación y resaltó que los tres mejores rankeados en el circuito tienen ‘trato especial’.

El español Pablo Carreño Busta, calificó la decisión de otorgarle a Novak Djokovic una exención de vacuna para defender su título del Abierto de Australia como ‘no justa’.

El martes, ‘Nole’ recibió la exención del requisito de estar vacunado contra el COVID-19 para viajar, aunque a su llegada al aeropuerto Tullamarine de Melbourne el miércoles por la noche, el número uno del mundo aún espera el permiso para ingresar al país después de que se supo que su equipo había solicitado el pase. visa incorrecta.

Carreño Busta señaló que hay trato especial con algunos jugadores

Hablando después de ayudar a España a llegar a las semifinales de la Copa ATP, el medallista de bronce en Tokyo 2020 criticó la decisión y agregó que los mejores jugadores reciben un trato preferencial.

“Esperaba esto. El año pasado las condiciones para llegar aquí fueron difíciles. Los tres primeros tenían condiciones más favorables ... es costumbre que los jugadores tengan ciertas ventajas”, agregó.

“No es justo, especialmente para los jugadores que no pudieron venir porque no están vacunados o porque no cumplieron con los requisitos”.

No estoy seguro de por qué le han concedido la exención, pero lo veremos jugar en Melbourne”.