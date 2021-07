Lamento no haber ganado medalla para mi país: Djokovic

Tokyo, Japón El tenista serbio Novak Djokovic declaró al terminar “Lamento no haber ganado una medalla para mi país” y señaló que dio “todo” lo que tenía.

Djokovic cayó por 4-6, 7-6(6) y 3-6 ante el español Pablo Carreño en el encuentro por la medalla de bronce en l torneo de tenis de los Juegos Olímpicos Tokyo 2020.

“Así son los deportes. Lo he dado todo, lo que fuera que me quedaba en el tanque, que no era mucho; lo he dejado todo en la pista”, apuntó el tenista serbio.





“No pude dar los resultados esperados ayer ni hoy. El nivel de tenis bajó, por agotamiento tanto mental como físico, pero no lamento en absoluto haber venido a los Juegos Olímpicos”, añadió el número uno de la ATP.

Novak Djokovic considera que “no existen las coincidencias en la vida y todo pasa por una razón”, y dijo que algunas de las derrotas más “descorazonadoras” de su carrera normalmente lo han fortalecido “en todos los sentidos” y que seguirá adelante para alcanzar París 2024.

“Espero que las consecuencias físicas no me creen un problema, algo de lo que no estoy seguro ahora”, dijo Djokovic con tristeza reflejará en su rostro.

El serbio también habló sobre sus arrebatos durante el encuentro ante el español Carreño, en el que rompió dos raquetas.

“No es bonito pero es parto de lo que soy. No me gusta hacer esas cosas, lo siento por enviar ese tipo de mensajes. Pero somos seres humanos, ¿sabes? Y a veces es difícil controlarse”, finalizó.



Pablo Carreño desbordado de felicidad

El tenista español Pablo Carreño se mostró desbordado de felicidad tras ganar la medalla de bronce en la categoría individual contra el número uno del mundo.

“Estoy incluso más contento que cuando gano un torneo, es una sensación nueva para mí. (...) Ganar una medalla... esta sensación no la había tenido nunca y la verdad es que es algo indescriptible”, dijo el asturiano.



Con información EFE