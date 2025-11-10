CONFIRMADO: TV Azteca transmitirá el sorteo del Mundial 2026; fecha y hora en vivo del evento

La Copa del Mundo está en TV Azteca Deportes. El Mundial 2026 será transmitido por nuestra señal en un evento en el que vamos a contar con 32 partidos de los cuales, se incluyen todos los juegos de la Selección Mexicana durante la Fase de Grupos y Ronda Eliminatoria de la competencia que va a contar con 48 naciones participantes.

TV Azteca transmitirá EN VIVO el sorteo del Mundial 2026

Las emociones comienzan a partir del 5 de diciembre, pues la Copa del Mundo da el banderazo de salida con la transmisión EN VIVO del sorteo para conocer los Grupos del Mundial en un evento con sede en Washington. A pesar de que México es sede compartida junto a Estados Unidos y Canadá, el Estadio Azteca va a albergar el partido inaugural de la Copa del Mundo el 11 de junio, por lo que el mes entrante conoceremos el destino de la Selección Mexicana dirigida por Javier Aguirre dando a conocer a sus rivales.

Para el Mundial 2026, se suman Iker Casillas y Jorge Valdano al equipo de FUT Azteca. El equipo de especialistas se juntan con Christian Martinoli, Luis García, Luis Roberto Alves 'Zague', Jorge Campos, Inés Sainz, Carlos Guerrero y David Medrano para llevar la mejor cobertura de la Copa del Mundo, la tercera con sede en nuestro país tras 1970 y 1986, ediciones en las que se coronaron Brasil y Argentina respectivamente teniendo en sus filas a Pelé y Diego Armando Maradona.

