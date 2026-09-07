¿Pachuca y León pueden jugar la Concacaf Champions Cup 2027? Esto dice el reglamento

León y Pachuca consiguieron su boleto a la siguiente Concacaf Champions Cup, sin embargo, han surgido las dudas de sí ambos clubes podrán disputar la competición internacional tomando en cuenta el antecedente del Súper Mundial de Clubes. La Fiera no pudo participar en el certamen que se disputó en los Estados Unidos debido a que su club hermano ya estaba clasificado y tuvo que jugarse un partido in extremis entre Los Angeles Football Club y el América para definir al reemplazo del conjunto esmeralda.

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De momento, los aficionados de los Tuzos y del León pueden dormir tranquilos ya que el reglamento de la Concacaf no prohibe la multipropiedad en sus competiciones. De hecho, ésta sería la tercera ocasión en que ambos clubes de Grupo Pachuca participan en la famosa Concachampions.

Concachampions con ambos clubes

Edición 2014-2015 - León llegó como bicampeón del futbol mexicano y los Tuzos como subcampeones de un certamen

Edición 2023-2024 - Pachuca llegó como campeón del Apertura 2022 y la Fiera como subcampeón del Apertura 2021

Fue justamente en la segunda edición cuando el conjunto del Bajío consiguió el campeonato ante el LAFC y se había clasificado al Súper Mundial de Clubes, algo que no sucedió tras la decisión de la FIFA de expulsarlos del torneo debido a la multipropiedad. Finalmente, el ganador de la Concacaf Champions Cup 2027 gana su boleto Super Mundial de Clubes, pase a la Copa Intercontinental y 5 millones de dólares.