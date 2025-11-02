México 0-0 Italia: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de los Cuartos de Final en el Mundial Sub-17 Femenil; marcador online

México se mide a Italia en los Cuartos de Final de la Copa del Mundo Sub-17 Femenil. Dirigidas por Miguel Gamero, la escuadra azteca encara el partido tras haber eliminado a Paraguay en la ronda anterior durante el certamen con sede en Marruecos.

Del otro lado, el conjunto de Europa viene de vencer a Nigeria. Cabe mencionar, que la escuadra de las 'Azzurras' lleva paso perfecto en la competencia registrando puras victorias desde la Fase de Grupos.