deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Selección Azteca
Nota

México 0-0 Italia: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de los Cuartos de Final en el Mundial Sub-17 Femenil; marcador online

Sigue EN VIVO todas las acciones del juego entre México e Italia, juego correspondiente a los Cuartos de Final de la Copa del Mundo Sub-17 Femenil

Jugadoras de la Selección Mexicana Femenil Sub-17
Sebastian Cortés
Selección Azteca
Compartir

México se mide a Italia en los Cuartos de Final de la Copa del Mundo Sub-17 Femenil. Dirigidas por Miguel Gamero, la escuadra azteca encara el partido tras haber eliminado a Paraguay en la ronda anterior durante el certamen con sede en Marruecos.

Del otro lado, el conjunto de Europa viene de vencer a Nigeria. Cabe mencionar, que la escuadra de las 'Azzurras' lleva paso perfecto en la competencia registrando puras victorias desde la Fase de Grupos.

Selección Mexicana
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Sebastian Cortés

Te Recomendamos

1920x1080.jpg
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Ecuador | TV Azteca Deportes
resumen mexico vs ecuador.jpg
Selección Azteca
Resumen: México 1 - 1 Ecuador | Amistoso Internacional
Thumbnail
Selección Azteca
Marcel se la estrelló al portero. Ecuador se salva. | México vs. Ecuador | Fecha FIFA
Thumbnail
Selección Azteca
¡Se Armó la Bronca! Barrida de Chiquito Sánchez Calienta el México vs Ecuador | Fecha FIFA
Thumbnail
Selección Azteca
¡Chiquito Sánchez Casi la Hace! Jugada Grande | México vs Ecuador
Thumbnail
Selección Azteca
¡Chiquito Sánchez Falla el Segundo! México Perdona a Ecuador | Mexico vs Ecuador
goioll ecuador 1.jpg
Selección Azteca
¡Gol de Jordy Alcívar! Ecuador empata el partido ante México en el Akron
Thumbnail
Selección Azteca
Quiñones Perdona a Ecuador: México Deja Ir el Segundo Gol | México vs Ecuador
GOL Seleccion MX.jpg
Selección Azteca
¡GOOLAZO de Germán Berterame! México abre el marcador ante Ecuador en el Akron
Thumbnail
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Colombia | TV Azteca Deportes
×
×