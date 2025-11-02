Es mexicano de 18 años, es capitán de su equipo y podría jugar con Lionel Messi en Inter Miami MUY pronto

Inter Miami se convirtió en uno de los equipos más poderosos de la MLS tras la llegada de Lionel Messi, quien acaba de renovar su contrato por varios años más . Sin embargo, el equipo de Florida también le da mucha importancia a sus fuerzas básicas, donde allí se encuentra jugando un talentoso mexicano que sueña con llegar al primer equipo y jugar al lado del crack argentino.

Se trata de Emiliano Mercenari, mediapunta de 18 años y que es capitán del equipo Sub-20 de Inter Miami. El juvenil es considerado uno de los jugadores más prometedores del equipo estadounidense y con grandes posibilidades de sumarse al primer equipo en un futuro cercano. Por otro lado, Messi recibirá la Bota de Oro de la MLS .

@emi_mercenari / IG Emiliano Mercenari busca debutar con el primer equipo de Inter Miami

¿Quién es Emiliano Mercenari, el joven mexicano de Inter Miami?

El joven de 18 años aún se encuentra en formación dentro de Las Garzas y puede jugar tanto como mediapunta como extremo. Entre sus virtudes más destacadas se encuentran su desequilibrio, agilidad y efectividad en el uno contra uno. Además, es versátil y posee una gran visión de juego, una de sus mayores fortalezas y por las que destaca como armador de juego.

En la temporada actual suma 1 gol y 5 asistencias en 6 juegos disputados. El objetivo primordial de Mercenari es debutar en el primer equipo y jugar al lado de cracks mundiales como es el caso del propio Messi, Luis Suárez y compañía. Sin lugar a dudas, una promesa que México deberá seguir desde muy cerca, ya que también cuenta con la nacionalidad estadounidense.

Inter Miami busca avanzar en los Playoffs de la MLS

Inter Miami cayó por 2-1 ante Nashville SC en condición de visitante y la serie quedó igualada (1-1). El sábado 8 de noviembre, Messi y compañía definirán el pase a cuartos de final de conferencia en la MLS en el Chase Stadium jugando de local. Si ganan tanto en los 90 minutos como en los penales, Las Garzas estarán en las semifinales del torneo. De lo contrario, se quedarán fuera.