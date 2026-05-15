Pachuca vs Pumas: Alineaciones de la semifinal de ida del Clausura 2026

Desde la cancha del Estadio Hidalgo, Pachuca recibe a Pumas este jueves a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el duelo de ida de las semifinales del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.

El conjunto universitario llega a esta instancia tras superar una de las series más dramáticas del torneo. Pumas empató 6-6 en el marcador global frente al Club América en una intensa edición del Clásico Capitalino durante los cuartos de final, logrando avanzar por el criterio de desempate

Por su parte, Pachuca arriba con gran confianza luego de eliminar al Toluca con un contundente marcador global de 3-0. Los Tuzos mostraron solidez defensiva y evitaron que el actual bicampeón del futbol mexicano pudiera anotar un solo gol en la serie, confirmando el gran momento que atraviesa el equipo hidalguense.

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Prónostico del partido Pachuca vs Pumas

De acuerdo con un modelo de inteligencia artificial especializado en la Liga MX, el partido de ida entre Pachuca y Pumas terminaría con un empate 1-1 en el Estadio Hidalgo. El análisis apunta a un duelo sumamente equilibrado entre dos equipos que llegan en gran momento.

Pumas, dirigido por Efraín Juárez, presume una racha de 10 partidos consecutivos sin perder y cerró la fase regular como líder general con 36 puntos, respaldado por el orden táctico del equipo y la experiencia de Keylor Navas en la portería. Al igual aprovecha el gran momento de sus jugadores: Jornadan Carilllo, Robert Morales y el brasileño Juninho Vieira.d

Del otro lado, el Pachuca de Esteban Solari se ha convertido en un rival muy fuerte como local, con un promedio de 1.40 goles por partido en sus últimos encuentros, con Oussama Idrissi, Enner Valencia, Kennedy y Rondón, como principales generadores ofensivos.

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11 de Pachuca

Carlos Moreno (#25) en la portería. En defensa estarán Sergio Barreto (#2), Eduardo Dos Santos (#4), Brian García (#12) y Carlos Sánchez (#14). En el mediocampo aparecen Víctor Guzmán (#8), Christian Rivera (#16) y Elías Montiel (#28), mientras que al ataque irán Enner Valencia (#10), Oussama Idrissi (#11) y Robert Nunes (#29).

11 de Pumas

Keylor Navas (#1) como guardameta. La línea defensiva estará integrada por Pablo Bennevendo (#2), Rubén Duarte (#5), Nathanael Ananias (#6), Antonio Leone (#24) y Álvaro Angulo (#77). En zona ofensiva y de creación estarán Rodrigo López (#7), Adalberto Carrasquilla (#28), Jordan Carrillo (#33) y Pedro Vite (#45), dejando a Robert Morales (#31) como delantero.

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¿Dónde ver en vivo y gratis la Vuelta de las Semifinales del Clausura 2026 entre Pumas y Pachuca?

El partido de vuelta se jugará el próximo domingo 17 de mayo de 2026 desde Ciudad Universitaria y se podrá ver en vivo y gratis por la señal de TV Azteca, en televisión abierta por el Canal 7. Además, también estará disponible por el sitio web y la app oficial de Azteca Deportes.

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