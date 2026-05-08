Pachuca vs Rayadas: Ver EN VIVO el resultado de las semifinales del Clausura 2026 en la Liga BBVA MX Femenil; marcador online

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Comienzan las semifinales del Torneo Clausura 2026 en la Liga BBVA MX Femenil. Pachuca recibe a Rayadas en el Estadio Hidalgo para disputar el duelo de ida en una serie que promete grandes emociones.

Dirigidas por Óscar Torres, el cuadro de la Bella Airosa encara el partido tras haber eliminado a Chivas en 4tos de Final por marcador global de 3-2. Por su parte, el conjunto de Monterrey comandado por Amandine Celia Miquel llega de vencer a Cruz Azul por global de 5-1.

A lo largo de la Fase Regular, Pachuca y Rayadas se enfrentaron en la Jornada 14. En aquel encuentro, el cuadro de Monterrey obtuvo los tres puntos tras ganar 1-0 en el Estadio Hidalgo.

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