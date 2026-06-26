Países Bajos vs Marruecos por 16avos del Mundial 2026: Fecha, hora y en qué estadio de México se juega

La "Sultana del Norte" se prepara para una cita histórica. El Estadio Monterrey ha sido el escenario elegido para uno de los cruces más electrizantes de los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™: Países Bajos vs. Marruecos. Tras una fase de grupos impecable, ambas selecciones llegan a territorio mexicano con la firme intención de demostrar que tienen lo necesario para pelear por el título.

Países Bajos vs Marruecos, por los 16avos de final: ¿Cuándo juegan, horario y en qué estadio?

La fase de grupo aún no está defina, pero los amantes del deporte más popular del planeta ya miran con atención la ronda que se avecina. A continuación, te mostramos detalles del compromiso entre la Naranja Mecánica y los africanos en un duelo correspondiente a los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Fecha: Lunes 29 de junio de 2026.

Lunes 29 de junio de 2026. Horario: 19:00 horas (Tiempo del Centro de México).

19:00 horas (Tiempo del Centro de México). Sede: Estadio Monterrey, Nuevo León.

Este encuentro marca un hito especial: será el primer enfrentamiento de eliminación directa entre ambos seleccionados en la historia de los Mundiales, y qué mejor escenario que México para albergar semejante choque de estilos entre el futbol neerlandés y la garra táctica marroquí.

El camino de los protagonistas

La "Naranja Mecánica" arriba a este duelo tras dominar el Grupo F con una contundencia arrolladora. Con 10 goles a favor en apenas tres partidos, el equipo de Ronald Koeman se ha consolidado como una de las ofensivas más peligrosas del torneo. El estratega neerlandés no ha ocultado su confianza: “Podemos ganarle a cualquiera... y no cualquiera puede ganarnos a nosotros”, sentenció.

Por su parte, Marruecos llega con el respaldo de haber superado un Grupo C extremadamente competitivo. Bajo la dirección de Mohamed Ouahbi, los "Leones del Atlas" han hecho gala de un orden táctico impecable y una solidez defensiva que recuerda a su histórica actuación en Qatar 2022.

