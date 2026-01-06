¿El mejor de la Liga BBVA MX? Cruz Azul, con mediocampo de lujo para el Clausura 2026

El mercado de fichajes ha traído consigo un rumor que podría volverse realidad en cualquier momento. A falta de un anuncio oficial, Agustín Palavecino se convertiría en el segundo refuerzo de Cruz Azul para el Clausura 2026, lo cual haría de su mediocampo uno de los más poderosos de la Liga BBVA MX.

cruz azul

El arribo de Agustín Palavecino a La Noria se ha cocinado desde hace varios meses, aunque es apenas ahora cuando su llegada está más cerca que nunca. De concretarse, Cruz Azul contaría con un mediocampo realmente poderoso gracias a la combinación de elementos mexicanos y extranjeros.

¿Cómo quedaría el mediocampo de Cruz Azul con la llegada de Palavecino?

Si se concreta el fichaje de Agustín Palavecino, Cruz Azul tendría hasta seis mediocampistas de corte defensivo y ofensivo que buscarán conquistar un título más de Liga. Uno de ellos es Erik Lira, quien además de jugar como contención también puede hacerlo como defensa en una línea de tres.

Carlos Rodríguez y Jeremy Márquez, quienes fueron titulares fijos en la última parte de la temporada pasada, repetirían como los hombres de confianza de Nicolás Larcamón. Aunado a estos se debe agregar la presencia de Andrés Montaño, quien regresará de su lesión en las próximas semanas en beneficio de su club.

La sangre sudamericana llegaría precisamente con Agustín Palavecino y José Paradela, quienes ya se conocen gracias al paso que tuvieron juntos en el Necaxa. Y, por si esto fuera poco, Larcamón también podría hacer uso de otros elementos en esta posición como Ignacio Rivero, Amaury García y Luka Romero.

¿Quién sería el sacrificado en Cruz Azul?

Se sabe que la llegada de Agustín Palavecino podría formar parte de un intercambio que Cruz Azul y Necaxa tienen, mismo que incluiría la carta de Lorenzo Faravelli. El argentino llegó a La Noria a petición expresa de Martín Anselmi, por lo que permaneció en la institución durante dos años.