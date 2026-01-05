Serie del Caribe 2026: Calendario, fechas y horarios oficiales del evento en Guadalajara

Se trata, posiblemente, de uno de los eventos deportivos más importantes que habrá en el año. La Serie del Caribe está más cerca que nunca, motivo por el cual en los próximos párrafos conocerás el calendario oficial, así como las fechas y los horarios para este evento de Guadalajara, Jalisco.

Después de los problemas que hubo en Venezuela para ser la sede oficial de este evento, el Comité Organizador decidió mandar la Serie del Caribe 2026 a la ciudad de Guadalajara, en la República Mexicana. Por ende, recientemente se dieron a conocer las fechas y horarios oficiales para este torneo.

¿Cuándo, dónde y a qué hora será la Serie del Caribe 2026?

El Comité Organizador Jalisco 2026 reveló oficialmente el calendario de la edición 68 de la Serie del Caribe, un evento que contará con la participación de dos escuadras nacionales y que se llevará a cabo durante el segundo mes del año, más precisamente del 1 al 7 de febrero del 2026.

Es así como la actividad comenzará formalmente el 1 de febrero con dos encuentros que prometen espectáculo en el diamante. El primero de ellos será cuando México Verde se mida a Puerto Rico a las 13:00 horas, mientras que el segundo enfrentará a República Dominicana y México Rojo a las 19:30 horas.

El 2 de febrero México Rojo se medirá a Panamá, mientras que al día siguiente Panamá hará lo mismo ante México Verde para, posteriormente, llevarse a cabo el duelo entre México Rojo y Puerto Rico. El 4 de febrero se jugará el México Verde vs México Rojo, por lo que el 5 del mismo mes México Verde y Dominicana se verán las caras. Así, la fase final arrancará el 6 de febrero, mientras que el 7 se llevará a cabo la gran final.

¿Qué equipos forman parte de la Serie del Caribe 2026?

Para esta edición de la Serie del Caribe se esperan escuadras de alto poder y jerarquía dentro del béisbol profesional de esta zona. Dicho lo anterior, la organización confirmó la participación de cinco equipos, mismos que estarán integrados por los campeones de Panamá, Puerto Rico, México y República Dominicana, así como la representación de “México Verde”, subcampeón de la LMP.

