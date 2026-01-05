Estos son los EVENTOS más importantes que la WWE tendrá en 2026

La WWE espera que el 2026 sea un año espectacular después de las turbulencias que vivió durante el 2025, un año en el que las críticas y los comentarios negativos estuvieron a la orden del día. En ese sentido, es preciso conocer cada uno de los eventos más importantes que se llevarán a cabo en los próximos meses.

Como ocurre cada año, la WWE ya cuenta con un calendario en el que se observan los eventos más importantes que habrá durante este 2026. Cabe recordar que, si bien es Wrestlemania el que acapara la atención, existen otros eventos que prometen dar mucho de qué hablar en estos meses.

¿Cuáles serán los eventos más importantes de la WWE en 2026?

Tal y como se mencionó previamente, es Wrestlemania el evento más importante que la WWE tendrá en este año. La edición 42 del 2026 se llevará a cabo los días 18 y 19 de abril en Las Vegas, y se espera la presencia de material mexicano como Penta, Rey Fenix, Dominik y Rey Mysterio.

Del mismo modo, la WWE planea la próxima edición de Royal Rumble, su primer magno evento a disputarse el 31 de enero. Posteriormente se tiene en carpeta la llegada de Elimination Chamber en Chicago, un evento programado para el último día de febrero del 2026.

Backlash será posterior a Wrestlemania, por lo que se tiene programado para el 9 de mayo en Puerto Rico. Finalmente, SummerSlam se realizará el 1 y 2 de agosto, mientras que Money In The Bank será el 6 de septiembre, por lo que lo único que falta por conocer es la fecha oficial de Wrestlepalooza.

2026, ¿el año de consolidación de Penta en la WWE?

El regreso de Penta en la última edición de RAW trajo consigo una explosión que pocas veces se vio en la WWE en el año pasado. Por tal motivo, no se descarta que los ejecutivos le den una nueva oportunidad al Zero Miedo para que pueda competir por el Campeonato Intercontinental de la empresa.