Palmeiras vs Flamengo: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY sábado 29 de noviembre, Final de la Copa Libertadores 2025; marcador online y por internet

El futbol brasileño volverá a dominar la competición más importante de la Conmebol cuando se enfrenten este sábado 29 de noviembre el Palmeiras en contra de Flamengo en la Final de la Copa Libertadores 2025 en la cancha del Estadio Nacional de Lima, Perú.

