ÚLTIMA HORA: Reportan muerte y tragedia previo a la Final de la Copa Libertadores

Faltan unas horas para que inicie la Final de la Copa Libertadores 2025 y la tragedia ha empañado el duelo entre el Flamengo y Palmeiras tras reportarse la muerte de un aficionado del Verdao en la ciudad de Lima, Perú, en donde se disputará el encuentro decisivo.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: La selección que SE AUSENTARÁ del sorteo del Mundial 2026 por BUROCRACIA

OFICIAL: Cristiano Ronaldo participará en Artes Marciales Mixtas

Reportan muerte de un aficionado del Palmeiras a horas de la Final de la Copa Libertadores

Un aficionado del Palmeiras perdió la vida a bordo de un autobús descapotado mientras recorría el barrio de Miraflores, uno de los más turísticos de Lima, capital peruana, informaron medios locales y la Policía Nacional de Perú.

Según las autoridades, el aficionado se golpeó la cabeza cuando el autobús pasaba por debajo de un puente, provocando que cayera de la unidad y muriera debido a las lesiones.

El hombre, identificado como Caue Brunell Dezotti, un médico residente de Sao Paulo y de 38 años, había viajado desde Brasil para alentar al Palmeiras en la Final de la Copa Libertadores cuando la tragedia lo sorprendió.

X: (@Estadao)

Disturbios entre aficionados brasileños previo a la Final de la Copa Libertadores 2025

Miles de aficionados de Flamengo y Palmeiras se trasladaron hasta Lima, Perú, para apoyar a sus equipos en la Final de la Copa Libertadores 2025, pero la violencia también acompañó a los brasileños hasta la capital peruana.

Un autobús turístico que trasladaba a aficionados de Palmeiras por una de las avenidas más importantes de la capital peruana fue atacado con piedras y botellas por seguidores de Flamengo que se encontraban en el lugar, sin que se reportaran personas lesionadas.

No te pierdas de la cobertura de la Final de la Copa Libertadores 2025 entre Flamengo y Palmeiras a través de las plataformas digitales de Azteca Deportes.

Te puede interesar: TV Azteca transmitirá Tigres vs Xolos de Tijuana EN VIVO, juego de vuelta de los 4tos de Final del Apertura 2025

