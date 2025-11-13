Más de lo esperado: este es el tiempo estimado que tardará el regreso de Kevin Mier a las canchas en Cruz Azul

La noticia que todos los aficionados de Cruz Azul esperaban (y temían) finalmente llegó. Este miércoles por la noche, el club compartió en sus redes el reporte médico oficial de la lesión de Kevin Mier , lo que permite determinar cuánto tiempo estará fuera de las canchas y si su sueño de integral la nómina mundialista realmente se ha acabado.

En el partido entre Cruz Azul y Pumas UNAM por la última jornada de la Fase Regular del Apertura 2025, Adalberto Carrasquilla cometió una dura entrada sobre el portero de La Máquina , lo que provocó que este saliera reemplazado visiblemente dolorido. Ahora, conocemos realmente las consecuencias de esa acción.

"CF Cruz Azul informa que, después de realizar estudios de imagen, se pudo confirmar que nuestro jugador Kevin Mier presenta una fractura en la tibia de la pierna derecha, ocasionada por la entrada de parte del jugador Adalberto Carrasquilla en el partido de la última jornada", indica el reporte del club.

"Nuestro arquero será sometido mañana a un procedimiento quirúrgico y su alta médica dependerá de la evolución que presente en las siguientes etapas de su recuperación", añadió el club. Si bien este comunicado no deja en claro cuánto tiempo estará fuera, lo cierto es que para este tipo de lesiones, la recuperación suele durar entre tres y seis meses, aunque en algunos casos puede extenderse.

TE PUEDE INTERESAR:



Instagram Kevin Mier / @kevinmier_oficial

Sin Mier, Cruz Azul afronta la Liguilla

La última jornada de la Fase Regular estuvo plagada de malas noticias para los Cementeros. Pese a llegar como líderes, ser locales y ponerse en ventaja por 2-1 frente a Pumas, todo se desmoronó. Además de la terrible lesión de Mier, a Cruz Azul se le escapó el partido, perdió 3-2 y descendió al tercer puesto de la tabla.

Por este motivo, en los cuartos de final de la Liguilla le tocará enfrentarse a Chivas, uno de los equipos en mejor forma de toda la Liga BBVA MX. Será importante ver cómo La Máquina se recupera de este golpe anímico y de la baja de su portero titular.