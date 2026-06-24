Panamá queda eliminado de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM tras caer por la mínima ante Croacia

La Selección de Panamá se despidió de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM este martes 23 de junio tras caer por la mínima ante su similar de Croacia en compromiso del Grupo L que resultó de vital importancia para ambos equipos, luego de que comenzaran la justa mundialista con derrotas en sus respectivos encuentros.

La Selección de Panamá se enfrenta este martes 23 de julio a su similar de Croacia en compromiso de la Jornada 2 de la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM en donde buscará su primer victoria en la historia de los Mundiales ante un combinado con experiencia.

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Horario de Panamá vs Croacia

Panamá y Croacia disputarán su segundo encuentro por la Copa Mundial de la FIFA 2026TM en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro de México. Será también el segundo encuentro de la jornada del 23 de junio 2026 para el grupo L, después de que Inglaterra y Ghana empataran a ceros, consiguiendo cada uno un punto.

Estadio del partido entre Panamá y Croacia

Este encuentro se disputará en el Estadio Toronto, donde previamente se jugaron los partidos de Alemania vs Costa de Marfil, Ghana vs Panamá y Canadá vs Bosnia y Herzegovina. Panamá vs Croacia será el penúltimo encuentro de la fase de grupos disputado en este estadio.