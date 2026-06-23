Ni Messi ni Mbappé: el RÉCORD que Erling Haaland acaba de alcanzar en el Mundial 2026 tras sus goles contra Senegal
Haaland convirtió este lunes un par de goles para que Noruega se quedara con la victoria ante Senegal
La Selección de Noruega consiguió este lunes 22 de junio una valiosa victoria de 3-2 sobre su similar de Senegal en un partido en donde Erling Haaland se despachó con un par de goles y de paso se unió a un selecto grupo de jugadores en el que brillan por su ausencia Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.
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Haaland se une a la lista de jugadores que han marcado dos o más goles en sus primeros partidos de Mundial
Erling Haaland volvió a convertir un par de goles para Noruega, tal y como lo hizo en su presentación ante Irak y con ello escaló hasta las cuatro anotaciones y el segundo lugar de la tabla de goleo.
El delantero noruego se unió al selecto grupo de jugadores que han logrado anotar dos o más goles en sus primeros compromisos de Copa del Mundo y en donde se encuentran figuras como Just Fontaine y Harry Kane.
Solo seis jugadores en la historia de las Copas Mundiales de la FIFA han marcado más de dos goles en sus primeros encuentros y entre ellos ahora se encuentra también Haaland.
La marca la inauguró Guillermo Stabile, delantero argentino y campeón de goleo de Uruguay 1930 quien convirtió un hat trick en su presentación y después dos goles en su segundo partido.
Más recientemente lo había conseguido Harry Kane quien anotó dos goles en su primer partido y tres en el segundo en Rusia 2018 en donde terminó también como campeón de goleo.
Jugadores que han marcado dos goles o más en sus primeros partidos de Mundial
- Uruguay 1930 | Guillermo Stabile, Argentina: 3 y 2 goles
- Suiza 1954 | Sandor Kocsis, Hungría: 3 y 4 goles
- Suecia 1958 | Just Fontaine, Francia: 3 y 2 goles
- Alemania 1974 | Gregorz Lato, Polonia: 2 y 2 goles
- Rusia 2018 | Harry Kane, Inglaterra: 2 y 3 goles
- Mundial 2026 | Erling Haaland, Noruega: 2 y 2 goles
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