Ni Messi ni Mbappé: el RÉCORD que Erling Haaland acaba de alcanzar en el Mundial 2026 tras sus goles contra Senegal

La Selección de Noruega consiguió este lunes 22 de junio una valiosa victoria de 3-2 sobre su similar de Senegal en un partido en donde Erling Haaland se despachó con un par de goles y de paso se unió a un selecto grupo de jugadores en el que brillan por su ausencia Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

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Noruega vence a Senegal en un partidazo | RESUMEN Express | La Copa Mundial de la FIFA 2026™

Haaland se une a la lista de jugadores que han marcado dos o más goles en sus primeros partidos de Mundial

Erling Haaland volvió a convertir un par de goles para Noruega, tal y como lo hizo en su presentación ante Irak y con ello escaló hasta las cuatro anotaciones y el segundo lugar de la tabla de goleo.

El delantero noruego se unió al selecto grupo de jugadores que han logrado anotar dos o más goles en sus primeros compromisos de Copa del Mundo y en donde se encuentran figuras como Just Fontaine y Harry Kane.

Solo seis jugadores en la historia de las Copas Mundiales de la FIFA han marcado más de dos goles en sus primeros encuentros y entre ellos ahora se encuentra también Haaland.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group I - Norway v Senegal - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - June 22, 2026 Norway’s Erling Haaland celebrates scoring their third goal with David Moller Wolfe and Martin Odegaard REUTERS/Dylan Martinez|Dylan Martinez/REUTERS

La marca la inauguró Guillermo Stabile, delantero argentino y campeón de goleo de Uruguay 1930 quien convirtió un hat trick en su presentación y después dos goles en su segundo partido.

Más recientemente lo había conseguido Harry Kane quien anotó dos goles en su primer partido y tres en el segundo en Rusia 2018 en donde terminó también como campeón de goleo.

Jugadores que han marcado dos goles o más en sus primeros partidos de Mundial

Uruguay 1930 | Guillermo Stabile, Argentina: 3 y 2 goles

Suiza 1954 | Sandor Kocsis, Hungría: 3 y 4 goles

Suecia 1958 | Just Fontaine, Francia: 3 y 2 goles

Alemania 1974 | Gregorz Lato, Polonia: 2 y 2 goles

Rusia 2018 | Harry Kane, Inglaterra: 2 y 3 goles

Mundial 2026 | Erling Haaland, Noruega: 2 y 2 goles



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