Ver Panamá vs Inglaterra: ¿Dónde mirar EN VIVO y GRATIS el juego final del Grupo L del Mundial 2026

Este sábado 27 de junio, el Estadio de Nueva York será el escenario del cierre del Grupo L en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Mientras Inglaterra busca amarrar su boleto como primero de grupo, Panamá se prepara para su última función en el torneo, con el firme deseo de despedirse dejando una marca en el marcador.

¿Cómo llega Panamá para enfrentar a Inglaterra?

A pesar de haber caído en sus dos enfrentamientos previos ante Ghana y Croacia (ambos por la mínima diferencia de 0-1), el conjunto de Thomas Christiansen se ha mantenido fiel a un sistema defensivo ordenado y disciplinado. Sin embargo, la gran tarea pendiente es la efectividad frente al arco rival. Para los seleccionados centroamericanos, el duelo contra los ingleses representa la oportunidad de oro para conseguir su primer gol en esta edición, un premio de consolación que significaría mucho para su afición después de un desempeño defensivo notable.

¿Cómo llega Inglaterra vs Panamá?

Inglaterra, bajo la dirección técnica de Thomas Tuchel, no puede permitirse distracciones. Con 4 unidades en su cuenta personal, el equipo británico necesita sumar los tres puntos para asegurar el liderato del grupo y evitar complicaciones de cara a los cruces directos. Con una plantilla plagada de estrellas de clase mundial como Jude Bellingham y Harry Kane, los ingleses salen al campo como los favoritos indiscutibles. Su objetivo principal será encontrar la contundencia que les faltó ante Ghana y cerrar la fase de grupos reafirmando su candidatura al título.

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Un antecedente cargado de historia

La memoria futbolística de Panamá siempre regresará a aquel enfrentamiento en Rusia 2018, donde Inglaterra se llevó la victoria 6-1. Aunque el resultado fue adverso, ese partido quedó grabado en los anales del fútbol panameño gracias al histórico gol de Felipe Baloy, el primero en la historia del país en una Copa del Mundo.