ÚLTIMA HORA: Ecuador IGUALA a México en un récord al vencer a Alemania

La Selección de Ecuador oficialmente está clasificado a 16vos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tras vencer a Alemania 2-1 en el Estadio de Nueva York. También se une a la exclusiva lista de los países que han derrotado a Alemania en el continente americano, Argentina lo hizo en 1986, Brasil en 2002, México en 2018 y ahora se une Ecuador.

Despúes de 90 apretados minutos el marcador final fue de 2-1. Rápidamente la selección alemana se puso adelante en el marcador, al minuto 2 Leroy Sané puso adelante a la líder del Grupo E, SIN EMBARGO, Nilson Angulo empató el partido para Ecuador al minuto 9 para levantar el ánimo de La Tricolor, en la recta final del segundo tiempo cayó el gol que dio la victoria... al minuto 77 Gonzalo Plata firmó el gol que sentenció la remontada y la clasificación del partido.

Con este resultado ECUADOR se coló como tercero del grupo E y avanza a la siguiente ronda como uno de los mejores terceros lugares.

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¿Cuándo jugaría Ecuador los 16vos de final?

Tras clasificarse como uno de los mejores terceros lugares, Ecuador se enfrentaría a Inglaterra el próximo 1 de julio en punto de las 17:00 horas. De esta llave saldría el próximo rival de México en caso de que la selección mexicana pase de ronda.

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