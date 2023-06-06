Una leyenda del AC Milan deja al equipo rossonero

La leyenda del equipo AC Milan y uno de los artífices del 'Scudetto' de la temporada pasada en la Serie A, El italiano Paolo Maldini, no continuará como director deportivo del conjunto 'rossonero'.

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Así lo anunció este día el Milan, con un pequeño comunicado: "El Milan anuncia que Paolo Maldini concluye su mandato en el club, con efecto a partir del 5 de junio de 2023".

"Le agradecemos su contribución a lo largo de los años, con el Milan regresando a la Champions League y ganando el 'Scudetto' en la temporada 2021/22. Sus responsabilidades se asignarán a un grupo de trabajo integrado que laborarán en estrecha colaboración con el entrenador del primer equipo, reportando directamente al Director General", apuntó el club italiano.

La causa de la salida de Paolo Maldini del Milan

La relación del nuevo propietario, el estadounidense Gerry Cardinale (presidente del fondo RedBird Capital), no comenzó bien desde el inicio. Ya en junio del año pasado, Maldini estuvo a punto de quedarse sin trabajo al apurar hasta el último día para renovar su contrato.

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Este año, tras una temporada insuficiente pese al éxito de llegar a las semifinales de Champions League, acentuó la mala relación. El director deportivo habría pedido, según los medios locales, más dinero para el mercado de fichajes para reforzar la plantilla, algo que no va con la línea de la nueva propiedad y que habría supuesto e divorcio definitivo.

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Las recientes incorporaciones de los belgas Charles De Ketelaere y Divock Origi, que no han funcionado como se esperaban, aumentaron la distancia entre ambas partes.

Maldini se despide del club de su vida habiendo cerrado, eso sí, la renovación más importante de la plantilla: la del luso Rafael Leao hasta 2028.

Los títulos de Paolo Maldini con Milan como jugador

Paolo Maldini, como jugador, conquistó con el Milan cinco Champions League, siete ligas italianas, cinco Supercopas de Italia, una Coppa Italia, cuatro Supercopas de Europa, dos Copas Intercontinental y un Mundial de Clubes.