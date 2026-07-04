Paraguay vs combinado francés: Ver POR INTERNET y GRATIS el resultado del partido de octavos de Final en la justa de verano; marcador minuto a minuto | Presentado por Jaecoo 5

Paraguay vs Francia Paraguay vs Francia

La fase de octavos de final de la justa veraniega continúa con uno de los encuentros más atractivos de la jornada. Paraguay intentará prolongar su gran momento cuando enfrente al combinado francés, uno de los equipos que mejor rendimiento ha mostrado a lo largo del torneo.

El conjunto sudamericano llega con la confianza por las nubes después de eliminar a uno de los principales candidatos, gracias a un planteamiento muy sólido y a la destacada actuación de su arquero Orlando Gill, además del desequilibrio que aportan futbolistas como Julio Enciso y Miguel Almirón.

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Del otro lado aparece un equipo francés repleto de figuras. Kylian Mbappé lidera un ataque explosivo acompañado por Ousmane Dembélé, Michael Olise y Bradley Barcola, futbolistas capaces de resolver un partido en cualquier momento.

Todo está listo para un choque de estilos donde la contundencia y la concentración podrían marcar la diferencia desde los primeros minutos.