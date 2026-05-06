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Fútbol

Información de Arda Guler, futbolista de Turquía

Arda Guler

Delantero brasileño, estrella del Real Madrid que es actualmente el referente de la Selección de Brasil que ya ha convertido gol en Copa Mundial de la FIFA. Conquistó los campeonatos sudamericanos Sub-15 y Sub 17 con el Scratch du Ouro, aunque aun le falta levantar títulos con la mayor.

Lugar de nacimiento Rio de Janeiro, Brasil
Altura 1.76 m
Edad 25 años
Posición Delantero
Partidos en selección 45
Goles en selección 8
Participación en Copas Mundiales 1
Títulos en Selección 0
Valor actual 150 millones de euros
Distinciones personales Balón de Oro de Qatar 2022, Premio The Best FIFA 2024
Goles en total 131

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