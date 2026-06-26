Paraguay 0-0 Australia: Ver GRATIS y EN VIVO el resultado de la transmisión HOY jueves 25 de junio, juego del Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, marcador online de partido con Miguel Almirón en directo

Choque de selecciones que quieren avanzar a los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 sin depender de nadie más. La Bahía de San Francisco recibirá el choque entre Australia y Paraguay; partido correspondiente a la tercera jornada en la fase de grupos. Estados Unidos ya consiguió el liderato después de dos triunfos contundentes, por lo que, el cuadro oceánico y los sudamericanos quieren escoltarlos en el segundo puesto y no dejar a la imaginación si pasan como uno de los mejores terceros lugares a la siguiente ronda.

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El empate le vale a The Socceroos para quedar como segundo lugar gracias a su mejor diferencia de goles, por lo que, los pupilos de Gustavo Alfaro tendrán que ir con todo al frente en busca del triunfo que les asegure las tres unidades y el subliderato. Sigue el resultado por la App de TV Azteca Deportes y la página aztecadeportes.com.